Sáng nay 10-9, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).



Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, mức án 10-11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (tỉnh cũ), 3-4 năm tù "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo bản luận tội, về nguyên nhân dẫn đến vụ án, đại diện VKSND đánh giá còn có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu.

Các bị cáo là cán bộ phụ trách trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu một số địa phương, bộ ngành đã suy thoái về phẩm chất đạo đức, vì động cơ vụ lợi, cấu kết với doanh nghiệp tạo lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.

Các bị cáo tại phiên toà

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng, VKSND nhận định Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình, doanh nghiệp khắc phục hậu quả song bị cáo có vai trò cao nhất xuyên suốt vụ án.

Hành vi của bị cáo làm mang tính thao túng là suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, làm nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước bị xử lý về hình sự, hành chính… nên phải chịu trách nhiệm chính, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hưng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo buộc, sai phạm xảy ra trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh: Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (gồm: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải). Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại phiên toà

Sau đó, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (bộ cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các Công ty do Tập đoàn tìm, mời hoặc Công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải (bộ cũ) và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Cùng với đó, mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng Hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của Hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi Hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỉ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Gói thầu, Dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại các Dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Cáo trạng xác định sai phạm của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng. Riêng bị can Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỉ đồng.