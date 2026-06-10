Một đại lý bất ngờ “ôm trọn” 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Ngày 10-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước việc một đại lý vé số đã đổi thưởng cùng lúc 2 giải độc đắc của xổ số miền Nam.

Chị Phương Lan cầm trên tay những vé TPHCM và Đồng Tháp trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 8-6, giải độc đắc (dãy số 925261) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé TPHCM (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 10-6, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú – cho biết đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 10 vé TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 400162) và giải an ủi của vé số Đồng Tháp cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho các khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Ở khu vực phía Nam, Lan Hùng Tú là một trong những đại lý vé số liên tục bán trúng giải độc đắc hoặc được khách hàng may mắn chọn làm nơi đổi thưởng giải độc đắc.

Trên Facebook của mình, chị Phương Lan thường xuyên chia sẻ về việc sẵn sàng mang tiền tỉ đến nhà đổi thưởng xuyên đêm khi khách hàng có nhu cầu.