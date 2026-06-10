Trúng xổ số miền Nam, nhiều người đổi thưởng xuyên đêm

Sáng 10-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã thông tin về việc đổi thưởng xuyên đêm cho nhiều khách hàng may mắn.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 9-6, giải độc đắc (dãy số 910547) được xác định trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng trong đêm cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bến Tre là đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bến Tre trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 556701) và giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé và trúng giải an ủi 2 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Thanh Khoa ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Giải nhất của vé số Vũng Tàu cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng may mắn trúng 80 vé là đại lý vé số Thanh ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Giải nhất của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại TP Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam ngày 10-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 10-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.