Một dịch bệnh báo động đỏ sau Tết

Khi mọi người đã trở lại nhịp sống thường nhật, mang theo dư âm của một mùa Tết sum vầy, ít ai biết rằng trong những ngày đoàn viên vừa qua, có những người đã không thể đón một cái Tết trọn vẹn. Tại các Khoa Điều trị và Hồi sức tích cực các bệnh viện, cuộc chiến vẫn diễn ra từng giờ: Những ca sốt xuất huyết Dengue diễn tiến căng thẳng, các tình huống cấp cứu nối tiếp không ngơi và những hồ sơ bệnh án cần được theo dõi sát sao.

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn là gánh nặng tâm lý cho người thân

Hội Y học Dự phòng Việt Nam cho hay nhiều người vẫn mặc định "hết mùa mưa rồi, làm gì còn sốt xuất huyết" hay "ở chung cư cao tầng, nhà phố sạch sẽ sao có thể mắc bệnh". Nhưng thực tế tại các bệnh viện tuyến cuối ở các tỉnh, thành phía Nam trong những ngày Tết Bính Ngọ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chưa từng nghĩ muỗi vằn sẽ "tìm đến mình" giữa mùa khô, anh D.V.T (47 tuổi) - cư dân một chung cư cao tầng tại TPHCM, đã lên sẵn kế hoạch cho một kỳ nghỉ Tết dài. Cuối cùng, thay vì những chuyến du xuân hay bữa tiệc năm mới, anh đón Tết bằng tờ giấy báo nhập viện khẩn cấp, khi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue với một số dấu hiệu cảnh báo như vật vã, đau bụng nhiều.

Sốt xuất huyết Dengue diễn biến quanh năm, buộc các Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực luôn trong tình trạng sẵn sàng, bất kể ngày lễ Tết

Cùng chung nỗi niềm "bỏ lỡ mùa Tết" của năm nay, chị N.N.L (quê An Giang) nghẹn ngào nhìn đứa cháu 9 tuổi thiêm thiếp trên giường bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Vé xe về quê đã mua, quà Tết đã sắm nhưng chuyến hành trình đoàn viên đành lỡ hẹn vì cháu mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. "Tôi cứ nghĩ bệnh này chỉ có ở miền quê, lên thành phố đâu có muỗi nhiều mà giờ lại mắc bệnh. Trải qua rồi mới biết sốt xuất huyết cực thân và đáng sợ thế nào"- chị nói.

Chỉ riêng trong một tháng, từ 18-12-2025 đến 17-1-2026, cả nước ghi nhận 20.188 trường hợp mắc, 2 ca tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số mắc hiện cao hơn gấp 2 lần, tử vong cao hơn 1 ca. Đặt biệt, trong 9 ngày Tết Bính Ngọ vừa qua đã có 1.431 ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên cả nước.

Với một số bệnh, khi người bệnh hết sốt là hết bệnh. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết Dengue, giai đoạn nguy hiểm lại rơi vào ngày thứ 3 - 7 của bệnh, khi người bệnh có thể đã giảm sốt. Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến nặng, dẫn đến suy tạng như tổn thương gan nặng, suy gan, thận, tim, phổi, não. Đặc biệt, nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, hoặc người có bệnh nền mạn tính như béo phì, tim mạch, đái tháo đường... cần đặc biệt lưu tâm do khả năng diễn tiến bệnh nặng cao hơn

Nhiều bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết

BS.CKII Phan Vĩnh Thọ, Trưởng Khoa Nhiễm D-Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chia sẻ về những ca bệnh khiến ranh giới sinh tử trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có những người bệnh bên ngoài trông tỉnh táo, vẫn có thể đi lại nhưng bên trong cơ thể đã bắt đầu xảy ra tình trạng thoát huyết tương, khiến máu bị cô đặc dần, huyết áp có thể tụt nhanh nếu không được phát hiện kịp thời.

Dấu hiệu của sốt xuất huyết

"Nếu chỉ nhìn bề ngoài thấy người bệnh còn tươi tỉnh mà chủ quan, không đo huyết áp, không thăm khám kỹ thì sẽ bỏ sót giai đoạn vàng để cứu chữa"- bác sĩ Thọ cảnh báo.

Chủ động đề phòng sốt xuất huyết Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh bao gồm: Kiểm soát muỗi truyền bệnh, vệ sinh nhà cửa, loại bỏ các môi trường sống của lăng quăng - bọ gậy, ngủ màn (kể cả ban ngày), mặc áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi để tránh muỗi đốt, đồng thời theo dõi sát sức khỏe, nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đi khám kịp thời. Bên cạnh đó, phòng bệnh chủ động bằng tiêm chủng cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng.



