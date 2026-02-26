HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Một dịch bệnh báo động đỏ sau Tết

Hồng Đào, Ảnh: Hải An

(NLĐO)- Sốt xuất huyết Dengue không “nghỉ Tết”, bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không như những quan niệm hiểu lầm thường gặp bệnh chỉ xảy ra vào mùa mưa

Khi mọi người đã trở lại nhịp sống thường nhật, mang theo dư âm của một mùa Tết sum vầy, ít ai biết rằng trong những ngày đoàn viên vừa qua, có những người đã không thể đón một cái Tết trọn vẹn. Tại các Khoa Điều trị và Hồi sức tích cực các bệnh viện, cuộc chiến vẫn diễn ra từng giờ: Những ca sốt xuất huyết Dengue diễn tiến căng thẳng, các tình huống cấp cứu nối tiếp không ngơi và những hồ sơ bệnh án cần được theo dõi sát sao.

Một dịch bệnh báo động đỏ sau Tết - Ảnh 1.

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh mà còn là gánh nặng tâm lý cho người thân

Hội Y học Dự phòng Việt Nam cho hay nhiều người vẫn mặc định "hết mùa mưa rồi, làm gì còn sốt xuất huyết" hay "ở chung cư cao tầng, nhà phố sạch sẽ sao có thể mắc bệnh". Nhưng thực tế tại các bệnh viện tuyến cuối ở các tỉnh, thành phía Nam trong những ngày Tết Bính Ngọ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chưa từng nghĩ muỗi vằn sẽ "tìm đến mình" giữa mùa khô, anh D.V.T (47 tuổi) - cư dân một chung cư cao tầng tại TPHCM, đã lên sẵn kế hoạch cho một kỳ nghỉ Tết dài. Cuối cùng, thay vì những chuyến du xuân hay bữa tiệc năm mới, anh đón Tết bằng tờ giấy báo nhập viện khẩn cấp, khi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue với một số dấu hiệu cảnh báo như vật vã, đau bụng nhiều.

Một dịch bệnh báo động đỏ sau Tết - Ảnh 2.

Sốt xuất huyết Dengue diễn biến quanh năm, buộc các Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực luôn trong tình trạng sẵn sàng, bất kể ngày lễ Tết

Cùng chung nỗi niềm "bỏ lỡ mùa Tết" của năm nay, chị N.N.L (quê An Giang) nghẹn ngào nhìn đứa cháu 9 tuổi thiêm thiếp trên giường bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Vé xe về quê đã mua, quà Tết đã sắm nhưng chuyến hành trình đoàn viên đành lỡ hẹn vì cháu mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. "Tôi cứ nghĩ bệnh này chỉ có ở miền quê, lên thành phố đâu có muỗi nhiều mà giờ lại mắc bệnh. Trải qua rồi mới biết sốt xuất huyết cực thân và đáng sợ thế nào"- chị nói.

Chỉ riêng trong một tháng, từ 18-12-2025 đến 17-1-2026, cả nước ghi nhận 20.188 trường hợp mắc, 2 ca tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số mắc hiện cao hơn gấp 2 lần, tử vong cao hơn 1 ca. Đặt biệt, trong 9 ngày Tết Bính Ngọ vừa qua đã có 1.431 ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên cả nước.

Với một số bệnh, khi người bệnh hết sốt là hết bệnh. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết Dengue, giai đoạn nguy hiểm lại rơi vào ngày thứ 3 - 7 của bệnh, khi người bệnh có thể đã giảm sốt. Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến nặng, dẫn đến suy tạng như tổn thương gan nặng, suy gan, thận, tim, phổi, não. Đặc biệt, nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, hoặc người có bệnh nền mạn tính như béo phì, tim mạch, đái tháo đường... cần đặc biệt lưu tâm do khả năng diễn tiến bệnh nặng cao hơn

Một dịch bệnh báo động đỏ sau Tết - Ảnh 3.

Nhiều bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết

BS.CKII Phan Vĩnh Thọ, Trưởng Khoa Nhiễm D-Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, chia sẻ về những ca bệnh khiến ranh giới sinh tử trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Có những người bệnh bên ngoài trông tỉnh táo, vẫn có thể đi lại nhưng bên trong cơ thể đã bắt đầu xảy ra tình trạng thoát huyết tương, khiến máu bị cô đặc dần, huyết áp có thể tụt nhanh nếu không được phát hiện kịp thời.

Một dịch bệnh báo động đỏ sau Tết - Ảnh 4.

Dấu hiệu của sốt xuất huyết

"Nếu chỉ nhìn bề ngoài thấy người bệnh còn tươi tỉnh mà chủ quan, không đo huyết áp, không thăm khám kỹ thì sẽ bỏ sót giai đoạn vàng để cứu chữa"- bác sĩ Thọ cảnh báo.

Chủ động đề phòng sốt xuất huyết

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh bao gồm: Kiểm soát muỗi truyền bệnh, vệ sinh nhà cửa, loại bỏ các môi trường sống của lăng quăng - bọ gậy, ngủ màn (kể cả ban ngày), mặc áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi để tránh muỗi đốt, đồng thời theo dõi sát sức khỏe, nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đi khám kịp thời. Bên cạnh đó, phòng bệnh chủ động bằng tiêm chủng cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng.


Tin liên quan

Nam sinh nguy kịch tại lớp học vì sốt xuất huyết do muỗi đốt

Nam sinh nguy kịch tại lớp học vì sốt xuất huyết do muỗi đốt

(NLĐO) - Bệnh nhi 15 tuổi trước khi nhập viện vẫn đến trường nhưng sau đó bất ngờ choáng váng, khó thở ngay trong lớp học, phải nhập viện cấp cứu.

Tăng cường kiểm soát, phòng chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue

(NLĐO)- Cùng với đà lan rộng và gia tăng của dịch bệnh, số ca sốt xuất huyết Dengue nặng có xu hướng tăng

Cảnh báo về sốt xuất huyết và sốt vàng da

Làn sóng lan truyền ngày một mạnh mẽ của sốt vàng da và sốt xuất huyết ở Nam Mỹ có nguyên nhân từ tình trạng biến đổi khí hậu.

sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 hồi sức tích cực nguy cơ cao Sốt xuất huyết Dengue
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo