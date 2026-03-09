Một điểm đến ở Trung Quốc miễn visa cho du khách Việt từ tháng 4

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Một điểm đến ở Trung Quốc miễn visa cho du khách Việt từ tháng 4

Thái Phương

(NLĐO) – Khách Việt đi tour trọn gói của công ty du lịch theo đoàn sẽ bay thẳng, miễn visa tới Quế Lâm (Trung Quốc) từ tháng 4-2026.

Theo thông tin từ các công ty du lịch, từ tháng 4-2026, Thành phố Quế Lâm (Trung Quốc) sẽ chính thức mở cửa đón du khách Việt với quy trình đơn giản nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, chính quyền thành phố Quế Lâm sẽ miễn visa cho đoàn khách từ 2 người trở lên khi đi theo tour trọn gói do công ty lữ hành hợp pháp tổ chức. Thời gian lưu trú tối đa 144 giờ (6 ngày). Được ví là vùng "sơn thủy đệ nhất thiên hạ" nên khi thông tin điểm đến này miễn visa cho khách Việt đã thu hút sự quan tâm của du khách. 

TIN LIÊN QUAN

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Du lịch Vietravel, đánh giá đây được xem là một tín hiệu rất tích cực cho thị trường du lịch hai chiều Việt Nam - Trung Quốc.

"Chính sách này giúp đơn giản hóa đáng kể thủ tục nhập cảnh, rút ngắn thời gian chuẩn bị hành trình và tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những sản phẩm tour thuận tiện hơn cho du khách" – bà Vân Khanh nói.

Hiện Vietravel đã triển khai các chương trình du lịch đến Quế Lâm với nhiều trải nghiệm đặc trưng của vùng "sơn thủy đệ nhất thiên hạ". Trong đó có hành trình 5 ngày 4 đêm tham quan Quế Lâm - Núi Vòi Voi - Thập Lý Họa Lang - Dương Sóc, trải nghiệm ngồi bè tre trên sông Yulong và mặc trang phục địa phương, khởi hành trong các tháng 4, 5 và 6 với giá từ 12,99 triệu đồng/khách. Bên cạnh đó là chương trình 6 ngày 5 đêm mở rộng thêm các điểm đến như Quế Hải Tình Lam, mức giá từ 13,99 triệu đồng/khách.

Theo đại diện Vietravel, trước đây, chi phí tour Quế Lâm thường dao động từ khoảng 15,9 triệu đồng trở lên, do du khách phải làm visa và phần lớn các hành trình phải bay quá cảnh nên chi phí vé máy bay cao hơn. Việc áp dụng chính sách miễn visa theo đoàn không chỉ giúp giảm bớt thủ tục mà còn góp phần tối ưu chi phí, từ đó giúp giá tour hiện nay trở nên cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với du khách Việt.

Một điểm đến ở Trung Quốc miễn visa cho khách Việt, giá tour giảm nhanh - Ảnh 1.

Khách Việt đi tour trọn gói của công ty du lịch theo đoàn sẽ bay thẳng, được miễn visa tới Quế Lâm (Trung Quốc). Ảnh: Intertour

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều công ty du lịch khác cũng đang chào bán tour đi Quế Lâm với giá từ 12,99 triệu đồng/khách. Công ty du lịch Intertour Việt Nam giới thiệu tour Quảng Châu – Quế Lâm – Dương Sóc, hành trình 6 ngày 5 đêm với giá 12,99 triệu đồng, miễn visa, không cần chứng minh tài chính…

Trước đây, khi không có chuyến bay thẳng, du khách Việt thường chỉ có lựa chọn mua tour Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc, giá khoảng 6,5 triệu đồng, di chuyển đường bộ. 

Thời gian gần đây, Trung Quốc đang trở thành điểm đến thu hút nhiều khách Việt đi du lịch. Theo các công ty lữ hành, Quế Lâm có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến được quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt với nhóm khách gia đình hoặc khách yêu thích cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Tuy nhiên, do chính sách miễn visa này áp dụng theo hình thức tour đoàn do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, du khách nên lựa chọn các đơn vị lữ hành uy tín để bảo đảm đầy đủ quy trình nhập cảnh, lịch trình và quyền lợi dịch vụ.

"Du khách cũng nên lưu ý quy định về thời gian lưu trú tối đa 144 giờ và phạm vi di chuyển trong khu vực Quế Lâm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân cần thiết theo hướng dẫn của công ty lữ hành. Với những điều kiện thuận lợi từ chính sách mới, Quế Lâm sẽ sớm trở thành một trong những sản phẩm du lịch Trung Quốc hấp dẫn đối với du khách" – bà Vân Khanh nói.


Tin liên quan

Du lịch xanh - chìa khóa vàng cho phát triển bền vững

Du lịch xanh - chìa khóa vàng cho phát triển bền vững

(NLĐO) – Ngành du lịch đang đòi hỏi sức ép phải chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững, xanh hóa để tăng sức hấp dẫn, sức cạnh tranh

Du lịch xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Du lịch có trách nhiệm và hướng tới Net-Zero là tương lai của ngành

Vietnam Airlines "bắt tay" Yuanzhilv đưa gần 300.000 khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

(NLĐO)- Vietnam Airlines đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty GuangZhou Yuanzhilv Technology dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính

du lịch Trung Quốc Trung Quốc điểm đến ở trung quốc quế lâm trung quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo