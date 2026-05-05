Một doanh nghiệp ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 20 tỉ đồng

Ngày 5-5, UBND phường Trấn Biên (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai (địa chỉ số 124, tổ 12, khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên). Người đại diện pháp luật là Bùi Mạnh Lân.

Bảng hiệu Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai, phía trong khu đất là một tòa nhà khoảng 4 tầng rộng hàng trăm mét vuông và 1 dãy nhà cấp 4, không có dấu hiệu còn hoạt động

Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xác định đã thực hiện hành vi “chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý”. Diện tích vi phạm lên tới 15.826 m² tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng.

Song song đó, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp phải chấp hành nộp phạt, đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai theo quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm (4-2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (4-2026).

Tại thời điểm kiểm tra, khu đất được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Tổng thời gian hưởng lợi hơn 6 năm, với số tiền phải nộp lại ước tính hơn 22,1 tỉ đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Bùi Mạnh Lân - người đại diện pháp luật của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp, tổ chức vi phạm phải chịu thêm 0,05% tính trên tổng số tiền chưa nộp.





