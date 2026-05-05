HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 20 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Ngoài việc bị xử phạt 250 triệu đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai còn bị buộc nộp lại hơn 22 tỉ đồng vì chiếm đất công hơn 6 năm

Ngày 5-5, UBND phường Trấn Biên (TP Đồng Nai) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai (địa chỉ số 124, tổ 12, khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên). Người đại diện pháp luật là Bùi Mạnh Lân.

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai bị buộc nộp lại hơn 20 tỉ vì chiếm đất công - Ảnh 1.

Bảng hiệu Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai, phía trong khu đất là một tòa nhà khoảng 4 tầng rộng hàng trăm mét vuông và 1 dãy nhà cấp 4, không có dấu hiệu còn hoạt động

Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xác định đã thực hiện hành vi “chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý”. Diện tích vi phạm lên tới 15.826 m² tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng.

Song song đó, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp phải chấp hành nộp phạt, đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai theo quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm (4-2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (4-2026).

Tại thời điểm kiểm tra, khu đất được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Tổng thời gian hưởng lợi hơn 6 năm, với số tiền phải nộp lại ước tính hơn 22,1 tỉ đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Bùi Mạnh Lân - người đại diện pháp luật của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp, tổ chức vi phạm phải chịu thêm 0,05% tính trên tổng số tiền chưa nộp.



Tin liên quan

Vụ lấn chiếm đất công: Phường Phước Thắng ban hành văn bản chỉ đạo khẩn

Vụ lấn chiếm đất công: Phường Phước Thắng ban hành văn bản chỉ đạo khẩn

(NLĐO)- Phường Phước Thắng ban hành chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý dứt điểm lấn chiếm đất công, xây dựng, san lấp trái quy định và công tác hậu kiểm việc khắc phục

TPHCM: Phường Phước Thắng nói gì về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép?

(NLĐO)- UBND phường Phước Thắng, TPHCM đã có thông tin chính thức về vụ việc lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và san lấp đất trái quy định trên địa bàn.

Phú Quốc: Thêm nhiều trường hợp bao chiếm đất công bị cưỡng chế

(NLĐO) - Từ đầu năm đến nay, UBND TP Phú Quốc đã ra 63 quyết định cưỡng chế đối với hành vi bao chiếm đất là đất nông nghiệp do nhà nước quản lý.

chiếm đất công nộp phạt phường Trấn Biên thành phố đồng nai Bất động sản Tân Mai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo