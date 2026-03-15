Khu du lịch Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh Hoàng Phúc)

Liên quan đến vụ việc này, ngày 15-3, Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, cho biết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên, được thực hiện đúng quy định.

Theo Phòng ĐKKD Sở Tài chính thì cơ quan này căn cứ bản án đã có hiệu lực pháp luật, công văn giải thích bản án của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng và xem xét hồ sơ trên cơ sở tài liệu doanh nghiệp cung cấp. Sau khi rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, Phòng thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Bình (cũ) và bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng xác định từ khi thành lập năm 2016 đến thời điểm chuyển nhượng cổ phần năm 2020, chỉ có ông Nguyễn Quang Hải thực tế góp vốn hơn 19,3 tỉ đồng vào công ty. Hai cổ đông sáng lập khác là bà Võ Thị Lý và bà Mai Thị Lý không tham gia góp vốn, đương nhiên là không phải là cổ đông.



Toàn bộ số cổ phần của ông Hải sau đó được chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hồng vào ngày 1-5-2020.

Theo văn bản giải thích bản án của TAND cấp cao tại Đà Nẵng năm 2025, ông Hải được xác định là cổ đông duy nhất của Công ty Phù Sa Đỏ trong giai đoạn trước khi chuyển nhượng.





Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, Phòng ĐKKD Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, với bà Lê Thị Hồng là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật.

Tòa án cũng nêu rõ các tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bà Hồng và ông Hải đã được giải quyết. Bà Hồng có quyền liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình trạng thực tế của công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên khi một cá nhân hoặc tổ chức không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông.

Hồ sơ chuyển đổi trong trường hợp này chỉ cần hợp đồng chuyển nhượng hoặc tài liệu chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần.

Đại diện Công ty TNHH MTV Phù Sa Đỏ cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và Sở Tài chính cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 29-1-2026, doanh nghiệp đã tiến hành cải tạo Khu du lịch Hava ở Phong Nha - Kẻ Bàng, để đưa vào hoạt động trở lại.



Một nhóm người tụ tập trước Khu du lịch Hava của Công ty Phù Sa Đỏ, tự ý xông vào bên trong, gây cản trở quá trình thi công, sửa chữa của doanh nghiệp.

Việc tụ tập trước cổng khu du lịch Hava - khiến hoạt động thi công, sửa chữa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhiều người đã kéo đến tụ tập, gây rối, làm mất an ninh trật tự tại khu vực - cửa ngõ dẫn vào di sản.

Dù bản án phúc thẩm của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 19-6-2025. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Hải, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ - được cho là đã ký hợp đồng liên doanh khai thác khu du lịch Hava với giá thấp khi chưa thông qua quy trình nội bộ và ý kiến của chủ sở hữu là bà Lê Thị Hồng.

Theo phản ánh, dù Công ty Phù Sa Đỏ đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng liên tiếp trong nhiều ngày qua, một nhóm người lạ mặt thường xuyên tụ tập, xô đẩy bảo vệ và đòi xông vào Khu du lịch Hava để gây rối với mức độ tăng dần.

Đỉnh điểm ngày 14-3, một nhóm khoảng hơn 10 người đến Khu du lịch Hava la hét, gây rối và xâm nhập vào khu du lịch trái phép. Dù bảo vệ của công ty can ngăn, yêu cầu nhóm người này chấp hành nhưng họ vẫn quyết xông vào, cho đến khi lực lượng chức năng xuất hiện thì nhóm này mới chịu rời đi.

Hành vi gây rối, lôi kéo người khác làm mất an ninh trật tự diễn ra ngay cửa ngõ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng đã khiến nhiều người chứng kiến sự việc, trong đó có rất nhiều khách nước ngoài làm nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của du lịch Phong Nha trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước diễn biến phức tạp, Công ty Phù Sa Đỏ đã gửi đơn trình báo đến UBND xã Phong Nha và Công an xã Phong Nha đề nghị can thiệp, xử lý nhằm bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định hoạt động.

Theo lãnh đạo Công an xã Phong Nha, sau khi nắm thông tin đơn vị đã kịp thời chỉ đạo lực lượng làm việc với các bên có liên quan, kịp thời ổn định tình hình không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.



Đại diện UBND xã Phong Nha cũng cho hay địa phương đã tiếp nhận trình báo của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, đồng thời giao bộ phận chuyên môn phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.



