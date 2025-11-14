Một doanh nhân muốn đưa âm nhạc thành công cụ giáo dục

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến đời sống, một nhà giáo – doanh nhân đã chọn cách kết hợp AI với âm nhạc để truyền tải giá trị nhân văn.

Đó là ông Lê Long Sơn, Tổng Giám đốc ESUHAI Group, Hiệu trưởng Trung tâm Nhật ngữ Cải tiến KaizenYoshidaSchool và nhà sáng lập Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Nhật Bản – Japan Proskills Collage (JPC).

Hơn 20 năm gắn bó với hành trình "trồng người", ông Sơn tiếp tục mở ra một hướng đi mới: Giáo dục bằng âm nhạc, sử dụng cảm xúc và công nghệ để chạm đến người trẻ theo cách gần gũi hơn.

Tổng Giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với học viên về các chủ đề khác nhau trong học tập, làm việc và cuộc sống

Âm nhạc – cách người thầy gửi gắm điều tốt đẹp

Với ông Lê Long Sơn, giáo dục không chỉ nằm trong sách vở hay lớp học, mà còn bắt đầu từ những giai điệu có thể chạm vào trái tim. Từ suy nghĩ đó, ông thực hiện dự án âm nhạc "Trường Đời" – album đầu tay gồm 15 ca khúc do ông sáng tác, kết hợp cùng cố vấn âm nhạc và hệ thống AI hỗ trợ hòa âm, phối khí.

Điểm nhấn của album là ca khúc "Ơn Thầy", được viết như một lời tri ân gửi đến những người đã dìu dắt và truyền cảm hứng trên hành trình sống và làm nghề. MV "Ơn Thầy" được chính ông Sơn chỉ đạo, với sự tham gia của ê-kíp sáng tạo trẻ, hai ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh – Nam Cường và 40 giọng ca trẻ hợp xướng.

MV tái hiện tinh thần "Tôn sư trọng đạo" qua cách kể dung dị: Hành trình ông Sơn trở lại thăm hai người thầy cũ, xen lẫn những hình ảnh đầy cảm xúc về tình thầy trò. Âm nhạc, theo ông, là cách bày tỏ những điều "mà lời nói thường ngày không thể diễn tả trọn vẹn".

"Tôi may mắn có những vị ân sư và ân nhân lớn trong đời. Những tình cảm ấy tôi gửi vào từng câu hát của Ơn Thầy" – ông Sơn chia sẻ. Với ông, nếu giáo dục truyền thống nuôi dưỡng tri thức qua con chữ thì âm nhạc có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn, định hình tư duy tích cực của người trẻ trong nhịp sống hiện đại.

"Ơn Thầy" – khi lòng tri ân trở thành bài học sống

Không chạy theo kỹ xảo hay hình ảnh phô trương, MV "Ơn Thầy" chọn lối thể hiện mộc mạc, tập trung vào cảm xúc. Đó là cách ông mong muốn khơi dậy giá trị văn hóa "Tôn sư trọng đạo", để người trẻ thêm trân trọng những người đã dẫn dắt mình.

Buổi họp báo ra mắt MV "Ơn Thầy" sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 đến 12 giờ ngày 16-11-2025 tại Amor Resort (TP HCM). Sự kiện được kỳ vọng trở thành dấu ấn trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nơi âm nhạc được dùng để tri ân và truyền cảm hứng sống đẹp.

MV "Ơn Thầy" sẽ chính thức ra mắt ngày 16/11 tới

Bắt đầu hành trình giáo dục bằng âm nhạc

"Trường Đời" và "Ơn Thầy" không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn đánh dấu hành trình mới của ông Lê Long Sơn: đưa âm nhạc trở thành công cụ giáo dục. Ông kỳ vọng dự án sẽ lan tỏa giá trị nhân văn, thức tỉnh cảm xúc tích cực và nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện.

"Âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn để giáo dục, giúp con người hiểu mình, hiểu đời và hướng tới điều thiện" – ông Sơn nói.

Hành trình đó, theo ông, sẽ tiếp tục được phát triển, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và những trải nghiệm thực tế để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – những người đang cần cả tri thức lẫn cảm xúc để trưởng thành trong thời đại mới.