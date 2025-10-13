Nhật Bản thu hút mạnh lao động Việt Nam “xuất ngoại”

Đến cuối tháng 6-2025, Nhật Bản ghi nhận hơn 3,95 triệu người nước ngoài đang cư trú, mức cao nhất từ trước đến nay, theo số liệu do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cư trú Nhật Bản công bố ngày 10-10. Con số này tăng khoảng 187.000 người, tương đương 5% so với cuối năm 2024, phản ánh rõ xu hướng mở rộng tiếp nhận lao động và người định cư của quốc gia này.

Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 3,95 triệu người nước ngoài cư trú, con số cao nhất từ trước đến nay

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng kỷ lục

Đáng chú ý, nhóm cư trú theo diện "kỹ năng đặc định" - chương trình thu hút lao động nước ngoài có tay nghề nhằm bù đắp thiếu hụt nhân lực trong nước, tăng mạnh với khoảng 51.000 người, tương đương 18,2%. Trong khi đó, số người định cư vĩnh viễn (vĩnh trú) đạt khoảng 932.000 người (tăng 1,5%), tiếp tục là nhóm lớn nhất trong tổng số người nước ngoài tại Nhật. Nhóm lao động theo diện "kỹ thuật, tri thức nhân văn và nghiệp vụ quốc tế" - gồm các nghề như kỹ sư, phiên dịch, nhân viên văn phòng, đạt hơn 458.000 người, tăng 9,4% so với cuối năm 2024.

Lao động Việt Nam xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc

Ngược lại, nhóm thực tập sinh kỹ năng giảm nhẹ 1,6%, còn hơn 449.000 người, trong khi nhóm lao động kỹ năng đặc định đạt khoảng 336.000 người. Đặc biệt, số người thuộc diện kỹ năng đặc định số 2, tức nhóm có tay nghề cao đã tăng nhanh lên hơn 3.000 người, gấp gần 4 lần so với cuối năm trước.

Người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ngày càng đông, tạo nên một cộng đồng gắn bó

Xét theo quốc tịch, Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục là 3 cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản, chiếm gần một nửa tổng số cư dân ngoại quốc.

Thu nhập bình quân 1.200- 1.500 USD/người/tháng

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến cuối năm 2024, lao động Việt Nam tại nước này đạt 570.708 người, chiếm khoảng 25% tổng số lao động nước ngoài – đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Còn theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội Vụ), tính đến tháng 8-2025, Việt Nam có 97.963 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 32.849 là nữ, đạt 75,3% kế hoạch năm (130.000 lao động). Trong các thị trường tiếp nhận, Nhật Bản dẫn đầu với 43.905 lao động, chiếm gần một nửa tổng số.

Số lượng lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng đều qua các năm

Sức hút của thị trường Nhật Bản đến từ môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ ổn định và mức thu nhập hấp dẫn. Theo Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023 do Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) công bố cuối năm 2024, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tại Nhật Bản dao động từ 1.200 – 1.500 USD/người/tháng, chỉ thấp hơn mức 1.600 – 2.000 USD/người/tháng tại Hàn Quốc.

Phần lớn lao động Việt Nam tại Nhật hiện làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo – như cơ khí, may mặc, giày da, lắp ráp điện tử – chiếm khoảng 80% tổng số, còn lại là các ngành xây dựng, nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ (giúp việc gia đình, chăm sóc người già, người bệnh…). Nhờ tác phong nhanh nhẹn, tinh thần ham học hỏi, cần cù và chịu khó, người lao động Việt Nam được các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín và vị thế lao động Việt trên thị trường quốc tế.