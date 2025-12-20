Một dự án cấp bách gần 900 tỉ đồng tại đặc khu Phú Quốc

Ngày 20-12, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Lãnh đạo EVNSPC và UBND tỉnh An Giang thực hiện nghi thức khởi công Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc

Dự án có tổng mức đầu tư là 877,61 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Trạm biến áp quy mô công suất 3x250MVA và đường dây 220 kV đấu nối có tổng chiều dài khoảng 18 km. Trong đó, có đoạn tuyến dài khoảng 2,5 km được thi công bằng cáp ngầm, đi qua khu vực Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Khi đi vào vận hành, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn địa bàn đặc khu Phú Quốc, bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC, phát biểu tại lễ khởi công

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC, cho biết hơn 10 năm qua, EVNSPC đã ghi dấu ấn với 2 công trình vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á, gồm công trình cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc đóng điện năm 2014 và công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc đóng điện năm 2022.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc được đưa vào sử dụng sẽ giúp tăng cường năng lực cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV. Công trình này đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và thu hút đầu tư cho đặc khu Phú Quốc.

"Hiện nay, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tốc độ đô thị hóa nhanh, du lịch – dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027 tại Phú Quốc đặt ra yêu cầu cấp thiết về hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, có dự phòng và độ tin cậy cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án không chỉ là một công trình điện thuần túy, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm của ngành Điện trong việc đi trước, đồng hành cùng địa phương trong chiến lược phát triển dài hạn của Phú Quốc và vùng Tây Nam Bộ"- ông Đức khẳng định.

Đảm bảo các mục tiêu phát triển dài hạn Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhận định trong bối cảnh Phú Quốc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay, sẵn sàng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược và cấp bách. Sự cố đứt cáp điện ngầm trên biển vừa qua càng cho thấy tính cấp bách của dự án này. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang "Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc không chỉ là một công trình kỹ thuật đơn thuần, mà còn là mắt xích then chốt trong việc hoàn thiện, nâng cao năng lực lưới điện của đặc khu Phú Quốc. Đồng thời là yếu tố quan trọng để kết nối, vận hành mạch vòng giữa các nguồn cấp điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống; nền tảng hạ tầng thiết yếu, góp phần đảm bảo cung ứng, an toàn về điện phục vụ cho sự kiện APEC 2027 và các mục tiêu phát triển dài hạn"- ông Phong kỳ vọng.



