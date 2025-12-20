HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một dự án cấp bách gần 900 tỉ đồng tại đặc khu Phú Quốc

DUY NHÂN

(NLĐO) - Trạm biến áp 220 kV khi vận hành sẽ bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn cho Phú Quốc.

Ngày 20-12, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Đầu tư trạm biến áp gần 9.000 tỉ đồng bảo đảm cấp điện liên tục cho Phú Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo EVNSPC và UBND tỉnh An Giang thực hiện nghi thức khởi công Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc

Dự án có tổng mức đầu tư là 877,61 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Trạm biến áp quy mô công suất 3x250MVA và đường dây 220 kV đấu nối có tổng chiều dài khoảng 18 km. Trong đó, có đoạn tuyến dài khoảng 2,5 km được thi công bằng cáp ngầm, đi qua khu vực Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Khi đi vào vận hành, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc và chuyển từ vận hành cấp điện áp 110kV thành 220kV, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV trên toàn địa bàn đặc khu Phú Quốc, bảo đảm cấp điện trong vận hành bình thường với tiêu chí N-1.

Đầu tư trạm biến áp gần 9.000 tỉ đồng bảo đảm cấp điện liên tục cho Phú Quốc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC, phát biểu tại lễ khởi công

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC, cho biết hơn 10 năm qua, EVNSPC đã ghi dấu ấn với 2 công trình vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á, gồm công trình cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc đóng điện năm 2014 và công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc đóng điện năm 2022.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc được đưa vào sử dụng sẽ giúp tăng cường năng lực cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, hoàn thiện đấu nối lưới điện 110kV. Công trình này đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và thu hút đầu tư cho đặc khu Phú Quốc.

"Hiện nay, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tốc độ đô thị hóa nhanh, du lịch – dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hạ tầng kỹ thuật. 

Đặc biệt, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027 tại Phú Quốc đặt ra yêu cầu cấp thiết về hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, có dự phòng và độ tin cậy cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án không chỉ là một công trình điện thuần túy, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm của ngành Điện trong việc đi trước, đồng hành cùng địa phương trong chiến lược phát triển dài hạn của Phú Quốc và vùng Tây Nam Bộ"- ông Đức khẳng định.

Đảm bảo các mục tiêu phát triển dài hạn

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhận định trong bối cảnh Phú Quốc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, sân bay, sẵn sàng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027, việc đầu tư Trạm biến áp 220kV là yêu cầu tất yếu, mang tính chiến lược và cấp bách. Sự cố đứt cáp điện ngầm trên biển vừa qua càng cho thấy tính cấp bách của dự án này.

Đầu tư trạm biến áp gần 9.000 tỉ đồng bảo đảm cấp điện liên tục cho Phú Quốc - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

"Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc không chỉ là một công trình kỹ thuật đơn thuần, mà còn là mắt xích then chốt trong việc hoàn thiện, nâng cao năng lực lưới điện của đặc khu Phú Quốc.

Đồng thời là yếu tố quan trọng để kết nối, vận hành mạch vòng giữa các nguồn cấp điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống; nền tảng hạ tầng thiết yếu, góp phần đảm bảo cung ứng, an toàn về điện phục vụ cho sự kiện APEC 2027 và các mục tiêu phát triển dài hạn"- ông Phong kỳ vọng.


Tin liên quan

Thi công xuyên đêm, “nối điện” trở lại cho đặc khu Phú Quốc

Thi công xuyên đêm, “nối điện” trở lại cho đặc khu Phú Quốc

EVNSPC đã hoàn thành khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khôi phục cấp điện cho đảo ngọc sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm

(NLĐO) - EVNSPC đã huy động 20 máy phát diesel di động đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

(NLĐO) – Ngành điện đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sớm cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân, doanh nghiệp ở Phú Quốc

An Giang EVN Phú Quốc điện lực miền Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo