Bạn đọc

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

Bài và ảnh: THU TÂM - ĐÌNH HOÀNG

(NLĐO) – Ngành điện đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sớm cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân, doanh nghiệp ở Phú Quốc

Những ngày qua, sau sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, nhiều người dân và doanh nghiệp tại "đảo ngọc" Phú Quốc, tỉnh An Giang đã chủ động "chia lửa" với ngành điện.

"Chia lửa" với ngành điện 

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ giặt ủi Công nghiệp KASA Phú Quốc, cho biết những ngày qua, bà chứng kiến lực lượng ngành điện từ cả 2 phía Hà Tiên và Phú Quốc khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để xử lý sự cố.

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 1.

Công ty KASA Phú Quốc vận hành máy phát điện đảm bảo hoạt động kinh doanh

"Tôi theo dõi rất sát sao và thấy nhiều đoàn xe chở máy phát điện lớn từ đất liền ra đảo. Trên các tuyến đường, bất kể ngày hay đêm, bóng dáng các anh áo cam vẫn miệt mài vận hành máy phát để đảm bảo nguồn điện tạm thời. Tôi hiểu ngành điện đang làm hết sức mình, rất trách nhiệm và nỗ lực" - bà Kim Anh chia sẻ.

Cũng theo bà Kim Anh, là đơn vị cung cấp dịch vụ trọng yếu phục vụ cho ngành du lịch, nên KASA Phú Quốc không được phép dừng hoạt động trong nhiều giờ. Sự cố lần này mặc dù phải chạy bằng máy phát điện công suất lớn, làm tăng chi phí của doanh nghiệp từ 3-4 lần so với dùng điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, công ty thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ chi phí đó để "chia lửa" với ngành điện lúc khó khăn, mong sao điện lực tập trung mọi nguồn lực giải quyết sự cố.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Ái Nhân Phú Quốc – đơn vị sản xuất trung bình 20 tấn đá viên và 900 cây đá mỗi ngày ở Phú Quốc - cũng đang vận hành toàn bộ máy phát điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Chúng tôi hiểu đây là sự cố bất khả kháng. Việc tăng thêm chi phí nhiên liệu là điều không thể tránh, nhưng công ty vẫn chấp nhận để không gián đoạn sản xuất, đồng hành cùng ngành điện trong giai đoạn khó khăn" - ông Nguyễn Quốc Giang, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Ái Nhân Phú Quốc, nói.

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 2.

Ngành điện huy động hàng chục máy phát điện từ các tỉnh, thành phố phía Nam “chi viện” cho Phú Quốc

Ngoài các doanh nghiệp, rất nhiều hộ dân trên địa bàn Phú Quốc cũng đã chủ động tiết kiệm điện, giảm sử dụng các thiết bị không cần thiết, điều chỉnh sinh hoạt, sản xuất phù hợp…

Sớm cấp điện trở lại cho Phú Quốc

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, thời điểm này đang là mùa cao điểm du lịch của địa phương nên khi sự cố xảy ra, chính quyền đặc khu đã chủ động phối hợp nhanh chóng, khẩn trương với EVNSPC, Công ty Điện lực Kiên Giang và Đội quản lý điện Phú Quốc.

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 3.

Công nhân điện lực vận hành máy phát điện, cấp điện cho người dân khu vực Gành Dầu

Với sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành điện đã huy động nhân lực, vật lực, các trang thiết bị, huy động máy phát điện của các điện lực địa phương lân cận, đã kịp thời hỗ trợ cho Phú Quốc để cấp điện cho người dân trên đảo.

Chính quyền đặc khu cũng triển khai các giải pháp căn cơ, đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội, kêu gọi người dân hạn chế sử dụng những cái trang thiết bị không cần thiết trong gia đình; tắt bớt bóng đèn; nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả…

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 4.

Công nhân điện lực vận hành máy phát điện, cấp điện cho người dân khu vực Gành Dầu

Về lâu dài, bà Loan cho biết UBND đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVNSPC cũng như đơn vị điện lực địa phương xác định những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện đang triển khai trên địa bàn.

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 5.

Phía bờ Hà Tiên, công nhân điện lực khẩn trương thi công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để kịp thời nắm chắc tình hình, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân phải đảm bảo đúng tiến độ trên phương châm là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…

Hiện nay, EVNSPC và Công ty Điện lực An Giang đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sớm cấp điện trở lại cho toàn bộ người dân, doanh nghiệp trên đảo Phú Quốc.

Thấu hiểu và đồng cảm với sự cố bất khả kháng

Là doanh nghiệp lớn ở đặc khu Phú Quốc, khi xảy ra sự cố đứt cáp ngầm xảy ra, Công ty Cổ phần Vinpearl Chi nhánh Phú Quốc ngay lập tức kích hoạt hệ thống máy phát điện, phục vụ các hoạt động.

Chia sẻ của người dân và doanh nghiệp sau vụ đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 6.

Đoàn công tác EVNSPC làm việc với Vinpearl Phú Quốc

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Điện lức miền Nam (EVNSPC) về công tác cung cấp điện, đại diện Vinpearl Phú Quốc cho biết công ty thấu hiểu và đồng cảm với sự cố bất khả kháng của ngành điện.

"Doanh nghiệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội nên những ngày qua, chúng tôi đã vận hành máy phát phục vụ các hoạt động để nhường lại công suất điện cho nhu cầu sinh hoạt của bà con. Tuy nhiên, đang là mùa cao điểm du lịch, công ty mong ngành điện sớm khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp trên đảo" - đại diện Vinpearl Phú Quốc thông tin.


Tin liên quan

ngành du lịch đảo Phú Quốc tỉnh an giang đứt cáp ngầm Phú Quốc
