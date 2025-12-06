HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm

Bài và ảnh: THU TÂM - ĐÌNH HOÀNG

(NLĐO) - EVNSPC đã huy động 20 máy phát diesel di động đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện

Sáng sớm 6-12, tin từ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) cho biết lúc 21 giờ 42 ngày 5-12, sau 5 ngày đêm khẩn trương thi công, EVNSPC và Công ty Điện lực An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc. Việc khắc phục này hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 1.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 2.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 3.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 4.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 5.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 6.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 7.

Cán bộ, kỹ sư công nhân EVNSPC, PC An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương thi công ngày, đêm

Đường dây 110kV trên không được xây dựng từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu phía Hà Tiên đến vị trí xảy ra sự cố, với 4 khoảng trụ. Công trình được triển khai và đóng điện thành công trong thời gian ngắn, đã kịp thời khôi phục cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên "đảo ngọc" Phú Quốv sau sự cố.

Theo EVNSPC, có được kết quả này là sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh An Giang, đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân tại đặc khu Phú Quốc; sự chủ động, phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống Điện miền Nam (SSO) trong việc lập phương án cấp điện sau sự cố, thực hiện tính toán, lập phương thức đóng điện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đóng điện trở lại tuyến cáp ngầm ngay sau khi hoàn thành công tác thi công.

Cùng với đó sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang và các đơn vị liên quan của EVNSPC trong việc tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố trong những ngày qua.

Sau khi khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29-11 đã xảy ra sự cố đường dây 110kV 173 Hà Tiên – 172 Phú Quốc làm mất điện TBA 110kV Phú Quốc, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.

Theo ghi nhận, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang thi công dựng sàn đạo trong hành lang an toàn của tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc thuộc bờ biển Hà Tiên. Việc ép cọc thép sàn đạo là nguyên nhân gây nên sự cố thuộc đoạn cáp ngầm 110kV cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 9.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 10.

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm điện 110kV - Ảnh 11.

Sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc đã được khôi phục trước 5 ngày so với kế hoạch

Ngay sau khi sự cố xảy ra, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang khẩn trương thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên; vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt…

EVNSPC cũng đã huy động 20 máy phát diesel di động của các công ty điện lực thành viên, với tổng công suất 3,5MW vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện.

Tin liên quan

Diễn biến khắc phục sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

Diễn biến khắc phục sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

(NLĐO) - EVNSPC huy động toàn bộ máy phát diesel di động từ các công ty điện lực trực thuộc để chuyển đến Phú Quốc

Mất 2 tháng mới khắc phục xong sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

(NLĐO)- Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã huy động 12 máy phát điện công suất lớn từ nhiều tỉnh trong khu vực đưa ra Phú Quốc để cấp điện tạm thời.

Thông báo chính thức về sự cố mất điện trên diện rộng ở đặc khu Phú Quốc

(NLĐO)- Tính đến chiều 30-11, sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc vẫn chưa khắc phục xong, hàng chục ngàn hộ dân vẫn chưa có điện sử dụng.

    Thông báo