Một dự án nhà ở xã hội ở TPHCM trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 3 tháng bàn giao nhà

Thanh Thảo

(NLĐO) - 50 quyển sổ hồng đầu tiên đã được trao tận tay cư dân tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida), chỉ sau 3 tháng bàn giao nhà

Ngày 17-12, Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) chính thức bàn giao sổ hồng đợt 1 cho cư dân tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida), chỉ sau 3 tháng bàn giao nhà.

Đây là dự án tọa lạc tại phường Dĩ An, TPHCM, tại buổi lễ, hơn 50 quyển sổ hồng đầu tiên đã được trao tận tay cư dân.

img

Ông Bùi Ngươn Phong chúc mừng những cư dân đầu tiên nhận sổ hồng

Ông Bùi Ngươn Phong – Chủ tịch HĐQT – Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập Đoàn Lê Phong, chia sẻ việc trao sổ hồng cho cư dân New Lavida chỉ sau 3 tháng là minh chứng rõ nét cho cam kết và trách nhiệm của Lê Phong Group trong suốt quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Theo đại diện Lê Phong Group, kết quả này đến từ sự chuẩn bị pháp lý bài bản, chủ động ngay từ giai đoạn đầu dự án, cùng với sự quyết liệt trong công tác triển khai, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn và cơ quan chức năng.

"Dù thời điểm triển khai chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã phải nhiều lần kiến nghị địa phương, trung ương tháo gỡ, nếu so với đầu tư nhà ở thương mại thì nhà ở xã hội gặp khó khăn gấp nhiều lần, nhất là việc xét duyệt hồ sơ đối tượng mua nhà"- ông Phong nói.

img

Bà Trần Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Lê Phong cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng các cư dân đầu tiên của dự án

Ông Bùi Ngươn Phong khẳng định, dù là nhà ở xã hội nhưng chất lượng của nhà ở thương mại, từ nội thất cho đến các tiện ích như hồ bơi tràn bờ, sân pickleball... đều được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ.

Đến hiện tại, gần 100% các căn hộ đều có cư dân sinh sống. Cùng với đó, hàng loạt tiện ích như hồ bơi, công viên, trường học, khu thương mại với các cửa hàng mua sắm, cafe, ẩm thực… đã hiện hữu mang đến một cuộc sống tiện nghi, sôi động và đầy sức sống.

Dự kiến, trong thời gian tới, Lê Phong Group sẽ tiếp tục tổ chức bàn giao sổ hồng theo các đợt tiếp theo.

Có mặt tại buổi lễ, nhiều khách hàng không dấu khỏi sự vui mừng khi được cầm trên tay quyển sổ hồng, khẳng định quyền làm chủ đối với căn hộ của mình.

Chị Lương Thị Ngọc Mai, cho biết đã mua căn hộ New Lavida với giá 777 triệu đồng, với diện tích hơn 30 m2, nhưng chỉ trả trước 152 triệu đồng, mỗi tháng vợ chồng chị trả ngân hàng cả gốc và lãi chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, tương ứng lãi suất 5.4%/năm.

"Hôm nay, nhận sổ hồng tôi vui lắm, làm công nhân với thu nhập ít ỏi, vợ chồng tôi chưa dám nghĩ đến có căn nhà để an cư lạc nghiệp, nay được sở hữu căn nhà với tên chính chủ, không có gì để diễn tả được niềm hạnh phúc này" - chị Mai xúc động nói.

img

Niềm hạnh phúc của nữ công nhân khi nhận sổ hồng chỉ sau 3 tháng bàn giao nhà

Dự án New Lavida là Khu phức hợp Căn hộ – Thương mại – Công viên – Trường học có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, với gần 900 căn hộ, thiết kế linh hoạt với nhiều phiên bản như căn studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ + và 2 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, với hàng loạt tiện ích đi kèm.

Trước đó, Lê Phong Group cũng đã trao sổ hồng cho cư dân dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Golf View, chỉ trong vòng 3 tháng sau khi bàn giao căn hộ, gây ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường.

sổ hồng nhà ở xã hội dự án nhà ở xã hội gặp khó khăn dự án chung cư
