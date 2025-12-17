Khởi công chung cư cao 40 tầng trên Đại lộ Bình Dương, TPHCM

Sáng 17-12, Công ty Cổ phần DICERA Holdings tổ chức Lễ khởi công Dự án chung cư Hòa Lân Thuận Giao tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước triển khai chính thức một dự án nhà ở quy mô lớn tại khu vực đô thị động lực phía Bắc TPHCM.

Nghi thức khởi công dự án

Chung cư Hòa Lân Thuận Giao tọa lạc tại khu vực được định hướng trở thành trung tâm kết nối giao thông - kinh tế - công nghiệp quan trọng của vùng. Dự án có tổng mức đầu tư 1.880 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6.138 m², quy mô 40 tầng nổi, chiều cao 156 m với tổng cộng 688 căn hộ. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 3 năm, từ cuối quý IV-2025 đến quý I-2029.

Theo cơ cấu triển khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings là chủ đầu tư dự án, trong khi DICERA Holdings giữ vai trò đơn vị phát triển dự án kiêm tổng thầu thi công EPC.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, DICERA đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,68% vốn điều lệ của Trí Holdings với tổng giá trị 428,6 tỉ đồng, qua đó chủ động tham gia quản trị, tổ chức triển khai và kiểm soát chất lượng dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Hiện dự án đang sử dụng tên pháp lý "Chung cư Hòa Lân Thuận Giao", tên thương mại chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án

Dự án được định hướng phát triển theo tiêu chí xanh - sạch - bền vững, chú trọng không gian sống, hệ tiện ích đồng bộ, hướng đến nhóm khách hàng là người dân địa phương, chuyên gia và lực lượng lao động trẻ đang làm việc tại khu vực công nghiệp - dịch vụ năng động của TPHCM và vùng lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings, cho biết việc triển khai dự án thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng và nâng cao giá trị sống cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Rất đông khách mời, đối tác cùng tham dự lễ khởi công dự án



