Kinh tế

Khởi công chung cư cao 40 tầng trên Đại lộ Bình Dương, TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Chung cư Hòa Lân Thuận Giao tọa lạc tại Đại lộ Bình Dương, có quy mô 40 tầng, 688 căn hộ, dự kiến xây dựng trong 3 năm

Sáng 17-12, Công ty Cổ phần DICERA Holdings tổ chức Lễ khởi công Dự án chung cư Hòa Lân Thuận Giao tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước triển khai chính thức một dự án nhà ở quy mô lớn tại khu vực đô thị động lực phía Bắc TPHCM.

Khởi công chung cư hòa Lân Thuận Giao 40 tầng tại TPHCM với quy mô lớn - Ảnh 1.

Nghi thức khởi công dự án

Chung cư Hòa Lân Thuận Giao tọa lạc tại khu vực được định hướng trở thành trung tâm kết nối giao thông - kinh tế - công nghiệp quan trọng của vùng. Dự án có tổng mức đầu tư 1.880 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6.138 m², quy mô 40 tầng nổi, chiều cao 156 m với tổng cộng 688 căn hộ. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 3 năm, từ cuối quý IV-2025 đến quý I-2029.

Theo cơ cấu triển khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Trí Holdings là chủ đầu tư dự án, trong khi DICERA Holdings giữ vai trò đơn vị phát triển dự án kiêm tổng thầu thi công EPC.

Khởi công chung cư hòa Lân Thuận Giao 40 tầng tại TPHCM với quy mô lớn - Ảnh 2.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, DICERA đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,68% vốn điều lệ của Trí Holdings với tổng giá trị 428,6 tỉ đồng, qua đó chủ động tham gia quản trị, tổ chức triển khai và kiểm soát chất lượng dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Hiện dự án đang sử dụng tên pháp lý "Chung cư Hòa Lân Thuận Giao", tên thương mại chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Khởi công chung cư hòa Lân Thuận Giao 40 tầng tại TPHCM với quy mô lớn - Ảnh 3.

Phối cảnh dự án

Dự án được định hướng phát triển theo tiêu chí xanh - sạch - bền vững, chú trọng không gian sống, hệ tiện ích đồng bộ, hướng đến nhóm khách hàng là người dân địa phương, chuyên gia và lực lượng lao động trẻ đang làm việc tại khu vực công nghiệp - dịch vụ năng động của TPHCM và vùng lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings, cho biết việc triển khai dự án thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng và nâng cao giá trị sống cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Khởi công chung cư hòa Lân Thuận Giao 40 tầng tại TPHCM với quy mô lớn - Ảnh 4.

Rất đông khách mời, đối tác cùng tham dự lễ khởi công dự án


Tin liên quan

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường.

Những dự án nào tại TPHCM sẽ khởi công, khánh thành trong tháng 12-2025?

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm dịp 19-12-2025 và 15-1-2026, chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPHCM: Sắp khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

( NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành tăng tốc hoàn thiện hồ sơ và rút ngắn tiến độ để chuẩn bị khởi công loạt dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2.

chung cư Công ty cổ phần lễ khởi công dự án nhà ở dự án chung cư đại lộ Bình Dương DICERA Holdings Hoà Lân Thuận GIao
