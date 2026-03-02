Lặng lẽ "rút ruột" 11.038 m³ cát từ lòng sông Đồng Nai

Theo kế hoạch, ngày 6-3, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thị Như Ngọc (46 tuổi, quê Đồng Nai) cùng 16 đồng phạm trong đường dây khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Phiên xét xử do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ toạ.

Các bị cáo bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến ngày 4-12-2023, Ngọc đã tổ chức một đường dây chuyên hút trộm cát tại đoạn sông Đồng Nai giáp ranh TP Thủ Đức cũ và TP Biên Hòa, nay thuộc phường Long Bình, TPHCM.

Ngọc thuê 14 người vận hành ghe, máy bơm để khai thác tổng cộng 11.038 m³ cát, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngọc biết Nguyễn Văn Minh (42 tuổi; quê Hà Nam cũ) có mối quan hệ với một số cán bộ chức năng có thẩm quyền tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Ngọc nhờ Minh đưa hối lộ cho Phan Lê Khánh (cựu cán bộ công tác tại Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) số tiền 36 triệu đồng để Khánh bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện để Ngọc cùng đồng phạm tổ chức khai thác cát trái phép trong thời gian trên.

Ngoài Khánh, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc Vũ Thanh T. (cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Bộ Công an) nhận 100 triệu đồng và Trương Thành Th. (nguyên đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai) nhận 321 triệu đồng từ các đối tượng trong đường dây cát lậu.

Tuy nhiên, đối với Trương Thành Th., ngoài dữ liệu chuyển khoản, cơ quan điều tra không thu thập được thêm chứng cứ củng cố, nên cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Còn với Vũ Thanh T., cả T. và Lê Thị Như Ngọc đều khai khoản 100 triệu đồng là tiền mua bán điện thoại, chưa chứng minh được liên quan đến việc nhận hối lộ.