Pháp luật

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) - Theo quy định, khi hết thời hạn kháng cáo, bản án được chuyển sang giai đoạn thi hành án.

Ngày 8-12, TAND TPHCM xác nhận chưa nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án liên quan sản phẩm kẹo bổ sung chất xơ Kera.

Đến thời điểm này, thời hạn kháng cáo theo quy định pháp luật đã hết, nếu các bị cáo không kháng cáo đồng nghĩa bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Theo quy định, khi hết thời hạn kháng cáo, bản án được chuyển sang giai đoạn thi hành án. Các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù theo quyết định của tòa án, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt bổ sung.

Trước đó, ngày 19-11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo về tội "Lừa dối khách hàng" trong vụ án sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (thường gọi là kẹo Kera).

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (cựu thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng bị tuyên phạt 2 năm tù. Bị cáo Lê Tuấn Linh (cựu Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) bị phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT) bị tuyên phạt 3 năm tù. Tất cả các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại toà

HĐXX nhận định, trong quá trình Công ty Asia Life sản xuất thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, nhóm bị cáo vẫn thống nhất đưa ra các nội dung quảng bá không đúng sự thật để thu hút người tiêu dùng.

Tòa xác định các bị cáo biết đơn vị sản xuất không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, không kiểm soát được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào cũng như không có cơ sở khoa học cho thông tin quảng cáo "một viên kẹo bằng một đĩa rau". Tuy nhiên, nhóm bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với nội dung "10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%".

Ngoài ra, các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất dàn dựng kịch bản, quay video quảng bá tại khu "vùng nguyên liệu" do Công ty Asia Life thuê lại, tạo dựng hình ảnh về quy trình sản xuất và xuất xứ nguyên liệu. Các nội dung sai sự thật được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến hơn 50.000 khách hàng tin tưởng mua sản phẩm.

    Thông báo