Ngày 27-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Quang Hưng; Trần Trịnh Trọng, Chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (nguyên chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), cùng về tội danh trên.

Vị trí sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc. Ảnh: Báo Hưng Yên

Cùng với đó, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi (trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi) và Nguyễn Đức Thuận, nguyên điều hành hạt quản lý đê huyện Phù Cừ, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Hồng và Trần Trịnh Trọng đã thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán đối với gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án Công trình, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Các đối tượng Nguyễn Quang Huy với vai trò là giám sát trưởng, Nguyễn Đức Thuận với vai trò điều hành Hạt quản lý đê, nhưng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao.

Trước đó, ngày 15-4-2025 và ngày 15-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.