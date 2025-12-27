HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Một giám đốc công ty bị khởi tố

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố 4 bị can có sai phạm liên quan công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc

Ngày 27-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Quang Hưng; Trần Trịnh Trọng, Chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (nguyên chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), cùng về tội danh trên.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ sạt lở kè Nguyên Hòa , đê sông Luộc - Ảnh 1.

Vị trí sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc. Ảnh: Báo Hưng Yên

Cùng với đó, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi (trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi) và Nguyễn Đức Thuận, nguyên điều hành hạt quản lý đê huyện Phù Cừ, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Hồng và Trần Trịnh Trọng đã thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán đối với gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án Công trình, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Các đối tượng Nguyễn Quang Huy với vai trò là giám sát trưởng, Nguyễn Đức Thuận với vai trò điều hành Hạt quản lý đê, nhưng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ công việc được giao.

Trước đó, ngày 15-4-2025 và ngày 15-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Hậu quả từ vi phạm quy định đấu thầu và kế toán

Hậu quả từ vi phạm quy định đấu thầu và kế toán

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can

Vụ án vi phạm quy định cho vay ở Phú Yên: 3 bị cáo được miễn hình phạt tù

(NLĐO) - Chiều nay (14-9), TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Phú Yên.

Vi phạm quy định cho vay, cựu giám đốc ngân hàng ở Phú Yên hầu tòa

(NLĐO) - Chưa hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ, nhưng Hồ Minh Hậu vẫn mang ra thế chấp và được Ngân hàng BIDV ở Phú Yên cho vay

vi phạm quy định Công trình xây dựng quyết định khởi tố bị can sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, đê tả sông Luộc
