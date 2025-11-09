Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khiến (SN 1989, trú tại thôn Đồng, xã Chi Lăng, Bắc Ninh), là giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh), là kế toán Công ty, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố Phan Văn Khiến. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh), không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4-2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên. Bằng thủ đoạn nêu trên, các bị can đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn, với 67 hợp đồng và thu số tiền gần 130 tỉ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của Công ty).