Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ NASA cung cấp lần lượt 3 mảnh ghép cho thấy hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn năng lượng hóa học lâu dài để duy trì sự sống.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, tiết lộ thấy hành tinh lùn Ceres, thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc, rất có thể từng sở hữu sự sống.

Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống” - Ảnh 1.

Hành tinh lùn Ceres, nơi có thể từng có sự sống - Ảnh: NASA

Theo Sci-News, dữ liệu từ sứ mệnh Dawn của NASA trước đây cho thấy các vùng sáng, phản chiếu trên bề mặt Ceres chủ yếu được tạo thành từ muối còn sót lại trong chất lỏng thấm lên từ dưới lòng đất.

Một nghiên cứu năm 2020 chỉ ra rằng chất lỏng này đến từ một đại dương nước mặn nằm bên dưới bề mặt hành tinh lùn.

Còn theo một nghiên cứu khác cũng sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh Dawn, Ceres có vật chất hữu cơ dưới dạng phân tử carbon. Nước và carbon là 2 yếu tố quan trọng quyết định khả năng tồn tại của sự sống.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Sam Courville từ Đại học bang Arizona và Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA (Mỹ) đã xây dựng các mô hình nhiệt, hóa học mô phỏng nhiệt độ và thành phần bên trong của Ceres theo thời gian.

Họ phát hiện ra rằng khoảng 2,5 tỉ năm trước, đại dương ngầm của Ceres có thể có nguồn cung cấp nước nóng ổn định và chứa các loại khí hòa tan, di chuyển lên từ các loại đá biến chất trong lõi đá.

Nhiệt lượng này xuất phát từ sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ của lớp đá bên trong hành tinh lùn này khi nó còn non trẻ, một quá trình được cho là phổ biến đối với các thiên thể trong hệ Mặt Trời.

Ceres mà chúng ta biết ngày nay khó có thể sinh sống được. Nó lạnh giá, nhiều băng và ít nước hơn trong quá khứ.

Nhưng những bằng chứng mới này cho thấy hành tinh lùn này từng có một thời gian dài duy trì được nguồn năng lượng hóa học đủ để duy trì sự sống.

Đây không phải bằng chứng trực tiếp cho thấy Ceres có sự sống, nhưng cho chúng ta thấy rằng trong quá khứ, nó đã từng phù hợp để sống.

Nghiên cứu chỉ ra rằng cơ hội cho sự sống tồn tại ở Ceres cao nhất là từ khoảng nửa tỉ cho đến 2 tỉ năm sau khi nó hình thành, tức 2,5-4 tỉ năm trước, khi lõi đá của nó đạt đến nhiệt độ đỉnh điểm.

Với khung thời gian đó, nếu có sự sống, thì đó rất có thể là các sinh vật đơn bào giống như sinh vật sơ khai của Trái Đất.

Tin liên quan

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trước

(NLĐO) - Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.

"Ngôi sao" xa nhất trên bầu trời lộ bản chất thật

(NLĐO) - Earendel, từng giữ kỷ lục về ngôi sao xa nhất mà nhân loại từng biết đến, có thể không phải một ngôi sao.

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

(NLĐO) - Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

sự sống hành tinh lùn Ceres sứ mệnh Dawn NASA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo