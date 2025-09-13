Một hành tinh lùn ở rìa hệ Mặt Trời được xác định còn "sống"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Một hành tinh lùn ở rìa hệ Mặt Trời được xác định còn "sống"

(NLĐO) - Khi quan sát Makemake, một hành tinh lùn được cho là đã chết từ lâu, kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện điều kỳ lạ.

Hành tinh lùn Makemake, còn được gọi là 2005 FY9, được phát hiện vào năm 2005 bởi một nhóm các nhà thiên văn học từ Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ).

Thế giới này có bán kính khoảng 715 km - nhỏ hơn một chút so với Sao Diêm Vương - với bề mặt bị chi phối bởi băng methane đông lạnh, mất khoảng 305 năm để quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Các nhà khoa học luôn cho rằng nó là một thiên thể đã "chết" hoàn toàn, đóng băng và tĩnh lặng. Nhưng một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal Letters đã chỉ ra các dấu hiệu bất thường.

Một hành tinh lùn ở rìa hệ Mặt Trời được xác định "còn sống" - Ảnh 1.

Hành tinh lùn Makemake - Ảnh: NASA

Nghiên cứu này đã sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian James Webb, một thiết bị quan sát cực mạnh với "mắt thần" hồng ngoại.

Chính dữ liệu hồng ngoại đã chỉ ra những bất thường về nhiệt độ và đặc điểm bất thường của băng methane trên Makemake.

Các dấu hiệu đó cho thấy có thể tồn tại những điểm nóng cục bộ trên bề mặt của hành tinh lùn và thậm chí là hiện tượng thoát khí.

“Điều này cho thấy Makemake không phải là tàn tích không hoạt động ở khu vực ngoài rìa hệ Mặt Trời, mà là một thiên thể năng động nơi băng methane vẫn đang hình thành” - TS Silvia Protopapa từ Viện nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ), đồng tác giả, nói với Sci-News.

Theo nhóm nghiên cứu, điều này còn chỉ ra khả năng tồn tại một bầu khí quyển loãng cân bằng với lớp băng bề mặt - tương tự như Sao Diêm Vương - hoặc hoạt động tạm thời hơn, chẳng hạn như sự thăng hoa giống sao chổi hoặc các cột "khói" từ núi lửa băng.

Cho dù là kịch bản nào đúng, phát hiện về khí methane cũng xác nhận rằng Makemake không thực sự "chết" như các nhà khoa học tưởng tượng ban đầu.

Nó là một thế giới vẫn "sống", vẫn vận hành năng động dù là theo cách khác biệt so với các thiên thể ấm áp hơn ở gần Mặt Trời.

Điều này cũng khiến hành tinh lùn này trở thành thiên thể ngoài Sao Hải Vương thứ hai, sau Sao Diêm Vương, được xác nhận có sự hiện diện của khí.

Nếu kịch bản về sự tồn tại của bầu khí quyển loãng tiếp tục được xác nhận nhờ các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai, Makemake sẽ gia nhập nhóm nhỏ các thiên thể ở vùng rìa hệ Mặt Trời vẫn giữ được quá trình trao đổi bề mặt - khí quyển cho đến ngày nay.

Tin liên quan

Quái vật vũ trụ ra đời, xác nhận dự đoán nửa thế kỷ của Stephen Hawking

Quái vật vũ trụ ra đời, xác nhận dự đoán nửa thế kỷ của Stephen Hawking

(NLĐO) - Đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO đã phát hiện một vụ va chạm vũ trụ làm rung chuyển không - thời gian.

Tàu NASA có phát hiện bước ngoặt về sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Trong một lòng sông cổ đại ở hành tinh khác, chiến binh Perseverance của NASA đã tìm ra dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về sự sống.

Robot NASA phát hiện "bức tượng" lạ ở hành tinh khác

(NLĐO) - NASA vừa công bố hình ảnh mà robot Perseverance gửi về từ hành tinh láng giềng, cho thấy một vật thể giống như bức tượng một con rùa.

hành tinh lùn Makemake methane Sao Hải Vương sao Diêm vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo