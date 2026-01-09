Một học sinh đăng thông tin có dấu hiệu đe dọa khủng bố, xả súng lên mạng xã hội

Ngày 9-1, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời xác minh, xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh có dấu hiệu đe dọa khủng bố, xả súng, gây lo ngại trong dư luận.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, trước đó, Phòng An ninh nội địa tiếp nhận nguồn tin từ Cục nghiệp vụ - Bộ Công an về việc phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung liên quan đến việc chuẩn bị vũ khí, đe dọa khủng bố trên không gian mạng. Ngay sau đó, đơn vị đã thành lập tổ công tác, khẩn trương rà soát, xác minh và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan.

Em T.G.H. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Chỉ sau gần 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định chủ tài khoản là T.G.H. (SN 2013), học sinh một trường THCS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổ công tác đã mời gia đình, nhà trường và em T.G.H. đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, H. khai nhận đã sử dụng điện thoại thông minh để tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội, thường xuyên tìm kiếm, tiếp cận các nội dung liên quan đến vũ khí, bạo lực, giết người, trong đó có những thông tin do bạn bè nước ngoài chia sẻ. Sau đó, em đăng tải, chia sẻ lại các nội dung này trên mạng xã hội vì cho rằng "ngầu", đồng thời nhận được nhiều lượt tương tác, chú ý từ cộng đồng mạng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định T.G.H. chưa có mục đích khủng bố, chưa xây dựng kế hoạch hay chuẩn bị vũ khí để thực hiện hành vi nguy hiểm. Tuy nhiên, việc tiếp cận và lan truyền các nội dung bạo lực, cực đoan trên không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng tư tưởng lệch lạc, gây tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên.

Lực lượng chức năng đã giải thích giúp em H. nhận thức rõ hậu quả, rủi ro pháp lý của việc truy cập, tương tác, đăng tải các nội dung liên quan khủng bố, bạo lực, cực đoan trên mạng xã hội. Đồng thời, yêu cầu em cam kết chấm dứt việc tạo lập, sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu, độc, bàn giao cho gia đình và nhà trường tiếp tục quản lý, theo dõi, giáo dục.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý con em trong việc sử dụng điện thoại, máy tính và các nền tảng mạng xã hội; chủ động phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng trong công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, định hướng nhận thức cho học sinh. Qua đó, góp phần phòng ngừa nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các nội dung độc hại, hạn chế hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.