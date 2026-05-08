Một học viện công nghệ tại Việt Nam đặt mục tiêu số 1 Đông Nam Á về đào tạo game

Tại Vietnam Gameverse 2026 (Ngày hội Game Việt Nam lần thứ 4) khai mạc sáng 8-5, TS Cao Minh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết đây là năm thứ ba học viện tham gia Vietnam Gameverse.

Lần này, PTIT tham gia nhiều hoạt động như hội thảo, diễn đàn, giới thiệu chương trình đào tạo bậc đại học ngành thiết kế đồ họa game, công nghệ điện ảnh số và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong ngành game.

Theo ông, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cần xây dựng hệ sinh thái đào tạo toàn diện, trong đó nhà trường và doanh nghiệp cùng tham gia từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, nghiên cứu, ứng dụng đến hỗ trợ khởi nghiệp, thay vì chỉ dừng ở việc cung ứng lao động.

Mô hình này giúp sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất - kinh doanh, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Thực tế cho thấy, các sản phẩm game do giảng viên và sinh viên PTIT phát triển đã đạt hơn 500.000 lượt tải, doanh thu vượt 100.000 USD trên các kho ứng dụng, cho thấy khả năng thương mại hóa và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt.

TS Cao Minh Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDiT, thông tin về chương trình đào tạo game

Quan trọng hơn, theo TS Cao Minh Thắng, sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng - doanh nghiệp sẽ giúp các ý tưởng được chuyển hóa thành sản phẩm, sản phẩm được kiểm chứng qua thị trường và thị trường tiếp tục phản hồi để hoàn thiện chương trình đào tạo.

Đây được xem là động lực để ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội hội nhập quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

“Tầm nhìn của PTIT là trở thành đơn vị đào tạo số 1 về game tại Đông Nam Á và nằm trong top 100 châu Á. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi đã xây dựng chiến lược phát triển các ngành đào tạo liên quan đến game” - TS Cao Minh Thắng nói.

Giới thiệu thêm về hai chương trình đào tạo mới trình độ đại học gồm thiết kế đồ họa game và công nghệ điện ảnh số, ông Minh Thắng cho biết dự kiến tuyển sinh từ năm 2026.

Các học viên trải nghiệm game

Trong đó, chương trình thiết kế đồ họa game sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về mỹ thuật số trong môi trường game, tập trung vào thiết kế hình ảnh, nhân vật, bối cảnh, diễn hoạt và hiệu ứng hình ảnh nhằm xây dựng thế giới trực quan cho các sản phẩm trò chơi điện tử.

Chương trình đồng thời cung cấp kỹ năng thực hành và khả năng sử dụng các công cụ công nghệ hiện đại như Adobe Photoshop, Blender, Autodesk Maya, ZBrush, Unity và Unreal Engine.

Trong khi đó, chương trình công nghệ điện ảnh số không chỉ đào tạo nhân lực có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ hình ảnh, thành thạo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất điện ảnh số, mà còn hướng tới việc tạo ra các sản phẩm game có giá trị nghệ thuật, chất lượng đồ họa cao và quy mô lớn.

Vietnam Gameverse 2026 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo VnExpress, cùng các đơn vị tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM, kéo dài đến ngày 9-5.



