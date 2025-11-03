Một hội thảo khoa học quan trọng về thần kinh, đột quỵ tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Chiều 3-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa phối hợp cùng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ (Hoàn Mỹ Academy) và GE HealthCare Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Cập nhật kiến thức chuyên sâu về hình ảnh Thần kinh – Đột quỵ", kết hợp lễ ký kết hợp tác chiến lược trong công tác đào tạo và cấp chứng chỉ CME (cập nhật kiến thức y khoa liên tục).

Các chuyên gia trình bày tại hội thảo

Chương trình có sự tham dự của ban lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, đại diện Hoàn Mỹ Academy, cùng đông đảo bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế khu vực ĐBSCL.

Đặc biệt, hội thảo vinh dự đón tiếp PGS.TS.BS Phạm Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh TP HCM và PGS.TS.BS Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Hội Chẩn đoán hình ảnh TP HCM, cùng nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực thần kinh học và chẩn đoán hình ảnh.

Các chuyên đề được trình bày trong hội thảo gồm: BS. Shubh Biswas, Đại diện toàn cầu – Hội Chẩn đoán hình ảnh thần kinh Vương quốc Anh, với chủ đề "Chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ thiếu máu não";- TS.BS. Tilak Das, Thành viên Ban điều hành – Hội Chẩn đoán hình ảnh thần kinh Vương quốc Anh, với các chuyên đề "Chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ xuất huyết não" và "Trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh thần kinh lâm sàng";

Trong khi đó, BSNT.BS.CKI. Phan Công Chiến, bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TP HCM - trình bày "DTI và fMRI trong phẫu thuật thần kinh tiên tiến". Còn ông Hà Thúc Nhân, Quản lý ngành hàng Cộng hưởng từ – GE HealthCare Việt Nam, chia sẻ "AI và các ứng dụng tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh thần kinh và đột quỵ".

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long và Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ trao hoa và chứng nhận tri ân đến các diễn giả tại hội thảo

Song song với hội thảo, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn giới thiệu hệ thống máy MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero và MSCT 256 lát cắt Revolution™ ES – hai thiết bị chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới vừa được đưa vào hoạt động tại bệnh viện. Việc đầu tư hệ thống này giúp bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, mạch máu, tim mạch và ung bướu, hỗ trợ điều trị hiệu quả, chính xác và an toàn hơn cho người bệnh.

Lễ ký kết hợp tác và đào tạo giữa Hoàn Mỹ Academy và Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Theo đại diện ban tổ chức, chương trình là bước tiến trong hợp tác đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến giữa Hoàn Mỹ Academy, GE HealthCare Việt Nam và Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ĐBSCL.