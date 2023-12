Một lần "tỏa sáng" cùng TWICE

Tôi mê nhóm nhạc nữ TWICE của Hàn Quốc, ước được chạm mắt họ ở ngoài đời và cùng "phiêu" theo những cung bậc cảm xúc. Theo dõi TWICE từ lúc học lớp 8, đến khi là sinh viên năm 3 thì tôi mới có khả năng tự đi gặp họ.



Đồng hành qua bao thăng trầm, tình cảm diệu kỳ giữa người viết và TWICE vẫn vẹn nguyên như thuở đầu

Để tham gia Concert Ready To Be In Bangkok (Thái Lan) của TWICE, tôi đã mất 3 ngày suy nghĩ và 6 tháng dành dụm tiền. Chuyến đi có thể không quá đắt đỏ với nhiều người nhưng là cả vấn đề với một người trẻ như tôi, nếu không có kế hoạch rõ ràng và sự quyết tâm.

Tôi may mắn có sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất từ gia đình và bạn bè. Họ biết tôi khao khát mong chờ cơ hội được sớm thấy TWICE trên sân khấu với đủ 9 thành viên.

Cuối Concert, các ONCE đồng lòng giơ cao lightstick và banner lưu giữ kỷ niệm cùng TWICE

Trước đó, cả 2 lần TWICE sang Việt Nam đều vắng một thành viên vì lý do sức khỏe. Lúc ấy, tôi cũng chưa đủ tuổi hay tài chính để hiện thực hóa ước mơ được gặp thần tượng. Tôi tự an ủi: "Thế cũng hay. Lần tới, mình nhất định sẽ thấy TWICE với đủ 9 thành viên". Và, giờ đã đến lúc tôi sẵn sàng nhất.

Ngày diễn ra concert, thời tiết chẳng mấy dễ chịu, nắng mưa bất chợt. Song, sự mệt mỏi tan biến khi tôi bước chân vào Impact Arena - nơi TWICE sẽ trình diễn. Dòng người lấp đầy khu vực biểu diễn cùng những lightstick - que cổ vũ phát sáng - Candy Bong lấp lánh.

Dù từng cộng tác cho nhiều sự kiện âm nhạc, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp khi nhận ra bản thân đang ở concert của TWICE, với tất cả ONCE (tên fandom - cộng đồng người hâm mộ TWICE). Khu vực tôi đứng không quá gần sân khấu, tầm nhìn cũng bị cản trở. Tôi rướn người lên để thấy họ. Dẫu vậy, tôi không cảm thấy có gì phiền hà khi tư thế dường như không thoải mái.



Những tiếng ca cất lên như bơm đầy năng lượng và sức sống mãnh liệt cho tôi. Tôi hòa vào bầu không khí tuyệt diệu suốt 2 giờ rưỡi không ngơi nghỉ. Khi thì tập trung lắng nghe, lúc thì hát và nhún nhảy theo, có lúc tôi lấy camera ghi lại biển Candy Bong rực sáng, thi thoảng lại mấp máy những câu cảm thán hạnh phúc.

Xuyên suốt quá trình biểu diễn, "special" (đặc biệt) là từ thường xuất hiện trong những ca khúc mà TWICE gửi đến fan. Bởi với TWICE, ONCE không chỉ là fandom mà còn là gia đình thứ hai, là những người bạn, nơi họ có thể dựa vào khi vấp phải khó khăn.

Tương tự, việc yêu thích TWICE đã đem lại cảm hứng tích cực cho nhiều ONCE. Chúng tôi yêu cách các cô gái ấy gắn kết cùng nhau, nghiêm túc làm nghề, yêu cách họ trân trọng fan và yêu việc TWICE là chính TWICE. Chúng tôi tự hào và lấy họ làm động lực để phát triển hơn.