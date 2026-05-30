Khoa học

Một loại hành tinh mới đã xuất hiện

Anh Thư

(NLĐO) - Hình ảnh mới từ 2 kính viễn vọng đã xác nhận cặp vật thể khổng lồ giống hành tinh mà James Webb từng chụp được không phải ảo ảnh.

Khi quan sát một vùng hình thành sao rộng lớn ở bầu trời phía Nam, các nhà thiên văn học đã tìm thấy hai cặp vật thể "lang thang" giống Sao Mộc, tương tự như cặp hành tinh bí ẩn và gây tranh cãi mà Kính viễn vọng Không gian James Webb đã phát hiện trước đó.

Các cặp hành tinh này - dường như quay cuồng trong không gian, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ngôi sao nào - nằm ở một phần khác của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) so với các cặp mà James Webb từng ghi nhận.

Một loại hành tinh mới đã xuất hiện - Ảnh 1.

Cụm sao Lower Centaurus-Crux, nơi cư ngụ của các cặp hành tinh lang thang khổng lồ, một loại vật thể mới - Ảnh: NASA/ESA

Theo giáo sư Dante Minniti, đồng tác giả từ Đại học Andrés Bello (Chile), các dữ liệu này đã xác định loại hành tinh mà James Webb từng ghi nhận không phải ảo ảnh và cũng không phải một ngoại lệ: Chúng ta thực sự đã tìm thấy một loại hành tinh mới.

Các hành tinh trôi nổi tự do (FFP) là những ngoại hành tinh "lang thang" không bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn của bất kỳ ngôi sao nào, khá phổ biến trong vũ trụ.

Trái lại, các cặp hành tinh lang thang đôi - bao gồm 2 vật thể quay quanh nhau - là rất hiếm.

Thứ mà James Webb từng ghi nhận thậm chí còn kỳ lạ hơn: Chúng là những cặp vật thể giống hành tinh trong tinh vân Orion, nằm cách xa nhau và có khối lượng từ 0,7 đến 30 lần khối lượng của Sao Mộc.

Chúng được đặt tên là JuMBO, với 40 cặp tiềm năng được hé lộ trong dữ liệu James Webb, nhưng vẫn gây tranh cãi từ năm 2023 đến nay. Một số nhà khoa học cho rằng chúng chỉ là những ngôi sao.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã nhắm vào một vị trí khác: Cụm sao Lower Centaurus-Crux (LCC).

Họ đã tìm kiếm loại hành tinh mới này thông qua 2 kính viễn vọng. Một cái nằm ở Đài quan sát Paranal của Đài quan sát Nam Âu (ESO), đặt tại Chile, cái còn lại là kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Kết quả sàng lọc chi tiết đã điểm mặt VVVX-FFP-001 và VVVX-FFP-007, hai cặp mang tính chất của "JuMBO".

Mỗi cặp gồm 2 vật thể có kích cỡ 8-12 lần Sao Mộc, quay quanh nhau ở khoảng cách lần lượt gấp 3 và 180 lần khoảng cách giữa Mặt Trời và Sao Hải Vương.

Ngoài việc xác nhận sự tồn tại của những cặp hành tinh khổng lồ lang thang này, các tác giả cũng lưu ý đến một loại hành tinh lang thang khác: Đó là những cặp nhỏ hơn, quay rất gần nhau, đủ để lực hấp dẫn sưởi ấm lẫn nhau.

Điều đó sẽ giúp chúng giữ được nước. Vì vậy, chúng có thể có sự sống, theo giáo sư Minniti.


"Cá sấu quái vật" không răng, đi bằng 2 chân được phát hiện ở Mỹ

"Cá sấu quái vật" không răng, đi bằng 2 chân được phát hiện ở Mỹ

(NLĐO) - Quái vật Labrujasuchus expectatus 212 triệu tuổi trông giống một con khủng long kỳ dị "lai" với cá sấu.

Xuất hiện hố đen 13,1 tỉ năm tuổi "nuốt chửng" lý thuyết vũ trụ

(NLĐO) - Vượt thời gian từ nơi vũ trụ mới chỉ 700 triệu năm tuổi, một chấm đỏ nhỏ đã phơi bày "trái tim quái vật" phá vỡ mọi quy luật hình thành thiên hà.

Một loài người khác ở Nga tiến hóa vượt xa tưởng tượng

(NLĐO) - Dấu vết rõ ràng của việc điều trị nha khoa bài bản từ 59.000 năm trước đã được xác định ở người Neanderthal, một loài người cổ đã tuyệt chủng.

Hành tinh mặt trăng Jumbo hành tinh mới Ngân hà
