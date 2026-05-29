"Cá sấu quái vật" không răng, đi bằng 2 chân được phát hiện ở Mỹ

Một loài quái vật mới thuộc họ Shuvosauridae, một nhóm họ hàng cá sấu cổ đại có cấu trúc cơ thể giống với khủng long chân thú (Theropod), đã được tìm thấy tại mỏ đá Hayden ở bang New Mexico - Mỹ.



Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Alan Turner từ Đại học Stony Brook (Mỹ) đã đặt tên cho loài mới này là Labrujasuchus expectatus.

"Cá sấu quái vật" Labrujasuchus expectatus ở Mỹ - Ảnh đồ họa: NHMLAC Dinosaur Institute

Họ Shuvosauridae của nó là một nhánh vô cùng kỳ lạ thuộc nhóm bò sát dạng cá sấu cổ đại Pseudosuchia, sống vào kỷ Tam Điệp.

Nhánh cá sấu (Pseudosuchia) và nhánh khủng long/chim (Avemetatarsalia) vốn tách nhau ra từ tổ tiên chung Archosauria vào khoảng đầu kỷ địa chất này, khoảng 250-245 triệu năm trước.

Hình thái của hầu hết Pseudosuchia đều đi bằng bốn chân và có răng sắc nhọn, phần nhiều giống với cá sấu hiện đại, nhưng riêng Shuvosauridae lại chọn một con đường khác biệt, đem lại vẻ ngoài giống khủng long một cách vô tình.

Loài quái vật mới Labrujasuchus expectatus là một ví dụ điển hình: Nó di chuyển bằng 2 chi sau chắc khỏe, trong khi 2 chi trước teo nhỏ, không có răng.

Nhìn vẻ ngoài, người ta có thể lầm tưởng nó là thành viên của họ khủng long chân thú Ornithomimid từ kỷ Phấn Trắng. Nhưng Labrujasuchus expectatus cổ xưa hơn nhiều, lên đến 212 triệu tuổi.

Đây mới chỉ là loài thứ 4 của họ Shuvosauridae được phát hiện trên thế giới. Ba loài được phát hiện trước bao gồm Shuvosaurus inexpectatus từ Texas - Mỹ, Effigia okeeffeae cũng từ bang New Mexico - Mỹ, cuối cùng là Sillosuchus longicervix từ tỉnh San Juan, miền Tây Argentina.

Trong đó, Labrujasuchus expectatus đã lấp đầy khoảng trống trong dòng thời gian hóa thạch giữa Shuvosaurus inexpectatus và Effigia okeeffeae.



