Khoa học

"Cá sấu quái vật" không răng, đi bằng 2 chân được phát hiện ở Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Quái vật Labrujasuchus expectatus 212 triệu tuổi trông giống một con khủng long kỳ dị "lai" với cá sấu.

Một loài quái vật mới thuộc họ Shuvosauridae, một nhóm họ hàng cá sấu cổ đại có cấu trúc cơ thể giống với khủng long chân thú (Theropod), đã được tìm thấy tại mỏ đá Hayden ở bang New Mexico - Mỹ.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Alan Turner từ Đại học Stony Brook (Mỹ) đã đặt tên cho loài mới này là Labrujasuchus expectatus.

"Cá sấu quái vật" Labrujasuchus expectatus ở Mỹ - Ảnh đồ họa: NHMLAC Dinosaur Institute

Họ Shuvosauridae của nó là một nhánh vô cùng kỳ lạ thuộc nhóm bò sát dạng cá sấu cổ đại Pseudosuchia, sống vào kỷ Tam Điệp.

Nhánh cá sấu (Pseudosuchia) và nhánh khủng long/chim (Avemetatarsalia) vốn tách nhau ra từ tổ tiên chung Archosauria vào khoảng đầu kỷ địa chất này, khoảng 250-245 triệu năm trước. 

Hình thái của hầu hết Pseudosuchia đều đi bằng bốn chân và có răng sắc nhọn, phần nhiều giống với cá sấu hiện đại, nhưng riêng Shuvosauridae lại chọn một con đường khác biệt, đem lại vẻ ngoài giống khủng long một cách vô tình.

Loài quái vật mới Labrujasuchus expectatus là một ví dụ điển hình: Nó di chuyển bằng 2 chi sau chắc khỏe, trong khi 2 chi trước teo nhỏ, không có răng. 

Nhìn vẻ ngoài, người ta có thể lầm tưởng nó là thành viên của họ khủng long chân thú Ornithomimid từ kỷ Phấn Trắng. Nhưng Labrujasuchus expectatus cổ xưa hơn nhiều, lên đến 212 triệu tuổi.

Đây mới chỉ là loài thứ 4 của họ Shuvosauridae được phát hiện trên thế giới. Ba loài được phát hiện trước bao gồm Shuvosaurus inexpectatus từ Texas - Mỹ, Effigia okeeffeae cũng từ bang New Mexico - Mỹ, cuối cùng là Sillosuchus longicervix từ tỉnh San Juan, miền Tây Argentina.

Trong đó, Labrujasuchus expectatus đã lấp đầy khoảng trống trong dòng thời gian hóa thạch giữa Shuvosaurus inexpectatus và Effigia okeeffeae.


Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc

(NLĐO) - Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.

Phát hiện mới từ 741 cấu trúc kỳ lạ trên Sao Kim

(NLĐO) - Những cấu trúc hình tròn khổng lồ trên bề mặt Sao Kim có thể là chìa khóa để hiểu được phần bên trong bí ẩn gã "song sinh địa ngục" này.

Xuất hiện hố đen 13,1 tỉ năm tuổi "nuốt chửng" lý thuyết vũ trụ

(NLĐO) - Vượt thời gian từ nơi vũ trụ mới chỉ 700 triệu năm tuổi, một chấm đỏ nhỏ đã phơi bày "trái tim quái vật" phá vỡ mọi quy luật hình thành thiên hà.

