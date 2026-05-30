Một loài người khác ở Nga tiến hóa vượt xa tưởng tượng

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Viện Khảo cổ và dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã kiểm tra một chiếc răng hàm dưới từ hang Chagyrskaya ở dãy núi Altai thuộc miền Nam Siberia - Nga và phát hiện ra một thực tế gây sốc từ loài người cổ Neanderthal: Tận 59.000 năm trước, họ đã biết chữa sâu răng bằng kỹ thuật bài bản.

Chiếc răng Chagyrskaya 64 được tìm thấy ở di chỉ của loài người cổ Neanderthal ở Siberia - Nga - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NGA



Theo Heritage Daily, kết quả chụp CT cho thấy chiếc răng này đã bị sâu rất nặng.

Đáng chú ý, có một lỗ được khoét vào bề mặt nhai của răng, tạo thành một khoang sâu đến tận buồng tủy, chứa một loạt các rãnh và vết xước siêu nhỏ mà các nhà nghiên cứu cho rằng khó có thể giải thích chỉ bằng sự hao mòn tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu CT, kết hợp với thí nghiệm sử dụng các công cụ bằng đá jasper - tương tự công cụ được tìm thấy trong hang động - để tạo ra lỗ tương tự trên các mẫu răng của người hiện đại.

Kết quả được công bố trên tạp chí PLOS One xác nhận chiếc lỗ trên răng người Neanderthal đúng là đã được tạo nên một cách cố ý, nhằm mục đích loại bỏ các phần răng hỏng giống như cách các nha sĩ ngày nay khoan vào răng sâu.

Các cạnh của lỗ này bị mài mòn một cách tự nhiên, cho thấy việc điều trị đã thành công và chiếc răng hàm tiếp tục được sử dụng.

Cho đến nay, bằng chứng lâu đời nhất được công nhận về việc điều trị sâu răng đến từ một địa điểm khảo cổ của người hiện đại ở Ý, có niên đại khoảng 14.000 năm trước và chỉ mới giới hạn ở các vết cạo trên men răng bị sâu bằng công cụ đá.

Chiếc răng ở Siberia cổ hơn nhiều và được khoan sâu vào tận lớp ngà răng.

Từ lâu người ta đã biết đến việc người Neanderthal với việc chăm sóc những thành viên bị thương hoặc người già trong nhóm, cũng như việc họ sử dụng cây thuốc và thực hiện các hình thức vệ sinh răng miệng cơ bản. Nhưng việc họ biết điều trị sâu răng theo cách "hiện đại" như vậy là bất ngờ lớn.

Phát hiện mới đã góp thêm vào chuỗi bằng chứng cho thấy loài người cổ này đã tiến hóa vượt xa tưởng tượng của chúng ta, thậm chí có thể đã từng không thua kém loài chúng ta.



