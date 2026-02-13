HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Một loại vi khuẩn bí ẩn liên tục xuất hiện ở người khỏe mạnh toàn cầu

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu của hàng ngàn người từ 39 quốc gia đã tiết lộ sự hiện diện của CAG-170, một nhóm vi khuẩn đường ruột ít được biết đến.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Host & Microbe, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Alexandre Almeida từ Đại học Cambridge (Anh) đã tìm thấy nồng độ vi khuẩn CAG-170 cao bất thường ở những người không mắc bệnh mạn tính trên toàn thế giới.

CAG-170 là một nhóm vi khuẩn đặc biệt vì các nhà khoa học chỉ biết đến nó thông qua dấu ấn di truyền. Chúng chưa từng được nuôi cấy thành công trong phòng thí nghiệm, tức hầu như chưa được nghiên cứu chi tiết cho đến nay.

Một loại vi khuẩn bí ẩn liên tục xuất hiện ở người khỏe mạnh toàn cầu - Ảnh 1.

Sự hiện diện của CAG-170 mang lại một tin tốt - Minh họa AI: Thu Anh

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 11.000 người từ 39 quốc gia trên khắp thế giới để xác minh sự hiện diện và nguồn gốc của CAG-170.

Một số người trong nhóm này mắc một hoặc nhiều bệnh mạn tính.

Kết quả phân tích cho thấy một mô hình rõ ràng: Những người khỏe mạnh luôn có mức CAG-170 cao hơn so với những người mắc các bệnh như viêm ruột, béo phì và hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra các gene mà CAG-170 mang, họ đã tìm thấy dấu hiệu cho thấy chúng có thể sản xuất một lượng lớn Vitamin B12.

Chúng cũng mang các enzyme có khả năng phân giải nhiều loại carbohydrate, đường và chất xơ khác nhau có trong chế độ ăn của con người.

Nhóm nghiên cứu tin rằng Vitamin B12 do CAG-170 sản sinh ra nhiều khả năng có lợi cho các vi sinh vật đường ruột khác hơn là trực tiếp nuôi dưỡng cơ thể người. Điều này cho thấy CAG-170 đóng vai trò là người hỗ trợ trong hệ sinh thái đường ruột.

Vì vậy, sự hiện diện bí ẩn của CAG-170 là một tin vô cùng tốt.

Nhóm vi khuẩn này có thể đóng vai trò như dấu ấn cho sức khỏe hệ vi sinh đường ruột trong các xét nghiệm liên quan.

Phát hiện về chúng cũng là tiền đề cho các chế phẩm sinh học tương lai nhằm hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột: Chăm sóc CAG-170, cả hệ vi sinh vật đường ruột và cơ thể nói chung sẽ hưởng lợi.

Một kiểu ăn uống có thể giúp nữ giới ngừa mọi loại đột quỵ

Một kiểu ăn uống có thể giúp nữ giới ngừa mọi loại đột quỵ

(NLĐO) - Một nghiên cứu trên hơn 105.000 phụ nữ cho thấy một chế độ ăn có thể làm nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể.

Ăn đủ thịt thời điểm này, có thể tăng cơ hội sống thọ đến 100 tuổi

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 5.000 người sống thọ ở Trung Quốc đã chỉ ra "bí quyết trường sinh" đơn giản.

Nghiên cứu Mỹ: Ăn Keto có thể gây ra gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một thí nghiệm từ Đại học Utah cho thấy chế độ ăn Keto đang "hot" có thể tiềm ẩn một số tác dụng phụ, bao gồm bệnh gan nhiễm mỡ

bệnh mạn tính vi sinh vật vi khuẩn sức khỏe đường ruột CAG-170
    Thông báo