Sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ: Ăn Keto có thể gây ra gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Một thí nghiệm từ Đại học Utah cho thấy chế độ ăn Keto đang "hot" có thể tiềm ẩn một số tác dụng phụ, bao gồm bệnh gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn Keto (Ketogenic) giàu chất béo, ít tinh bột ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây, sau những tuyên bố về khả năng giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, một thí nghiệm mới cho thấy đã chỉ ra một số tác dụng phụ đáng lo ngại, bao gồm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Viết trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm tác giả từ Đại học Utah (Mỹ) cho biết họ đã chia những con chuột thí nghiệm thành 4 nhóm, được cho ăn 4 chế độ khác nhau trong ít nhất 9 tháng.

Đó là chế độ ăn kiểu phương Tây gồm nhiều thực phẩm chế biến sẵn, giàu chất béo và đường bổ sung; chế độ ăn Keto với nhiều chất béo, cắt giảm carbohydrate nghiêm ngặt; chế độ chế độ ăn ít chất béo, nhiều carbohydrate; chế độ ăn ít chất béo với lượng protein tương đương với chế độ ăn Keto.

Nghiên cứu Mỹ: Ăn Keto có thể gây ra gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Chế độ ăn kiêng Keto đang "hot" có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhất là những ai có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: EVERY HEALTH

Chế độ ăn Keto được đặt tên theo trạng thái ketosis, là trạng thái chuyển hóa mà cơ thể sẽ tự kích hoạt sau một thời gian ăn kiêng kiểu này.

Chế độ này khiến cơ thể chuyển sang sử dụng chất béo làm nhiên liệu chính thay glucose, từ đó giúp đốt cháy chất béo hiệu quả.

Để kích hoạt trạng thái ketosis, ngoài việc cắt giảm tinh bột và đường tối đa, bạn cần ăn thêm nhiều chất béo hơn bình thường.

Kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy kiểu ăn này quả thật giúp các con chuột giảm cân đáng kể so với các nhóm khác, điều đã được quan sát ở con người.

Tuy vậy có một rủi ro lớn: Những con chuột ăn Keto cũng mắc bệnh gan nhiễm mỡ và có dấu hiệu điều tiết đường huyết kém hơn.

"Một điều rất rõ ràng là nếu bạn có chế độ ăn nhiều chất béo, chất béo bão hòa sẽ phải đi đâu đó, và chúng thường tích tụ trong máu và gan" - tác giả chính Amandine Chaix giải thích trên tờ Science Alert.

Chuột ăn Keto có mức đường huyết và insulin thấp hơn trong vòng 2-3 tháng, nhưng phân tích sâu cho thấy điều đó không hề tốt: Các tế bào tuyến tụy của những con chuột này không sản xuất đủ insulin.

Điều này có nghĩa là đường huyết thấp đơn giản là vì chúng ăn quá ít carbohydrate, chứ khả năng xử lý đường của cơ thể không hề tốt.

Tin tốt là khả năng tiết insulin để cân bằng đường huyết đã được khôi phục sau một thời gian những con chuột này được ăn uống trở lại bình thường.

Kết quả này một lần nữa cho thấy kiểu ăn Keto tuy có thể mang đến lợi ích khi điều trị một số bệnh, nhưng không phù hợp cho tất cả và có thể nảy sinh rủi ro về lâu dài. Vì vậy các tác giả khuyên nếu bạn muốn thử ăn Keto, nên tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ.

đường huyết gan nhiễm mỡ ăn kiêng keto Ketogenic
