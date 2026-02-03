HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ăn đủ thịt thời điểm này, có thể tăng cơ hội sống thọ đến 100 tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 5.000 người sống thọ ở Trung Quốc đã chỉ ra "bí quyết trường sinh" đơn giản.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Phục Đán, Trường Y khoa Đại học giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra rằng người cao tuổi tiêu thụ đủ thịt trong chế độ ăn có cơ hội sống thọ trăm tuổi cao hơn đáng kể.

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 5.000 người từ 80 tuổi trở lên, được thu thập bởi chương trình quốc gia Khảo sát tuổi thọ khỏe mạnh dài hạn của Trung Quốc.

Những người này được theo dõi trong vòng 20 năm, trong đó có nhiều người đã qua đời trong thời gian được theo dõi.

Ăn đủ thịt thời điểm này, tăng cơ hội sống thọ đến 100 tuổi - Ảnh 1.

Chế độ ăn đầy đủ các thành phần, bao gồm đủ thịt, sẽ giúp tăng cơ hội sống thọ đến trăm tuổi khi bạn đã lớn tuổi - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy những người hoàn toàn không ăn thịt ít có khả năng đi đến cùng cuộc nghiên cứu - tức đạt tuổi thọ ít nhất 100 - hơn những người có ăn thịt.

Theo SciTech Daily, kết quả này thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn với một số bằng chứng cho thấy chế độ ăn chay hoặc ăn chủ yếu là thực vật dường như giúp hạn chế một số bệnh liên quan đến tuổi tác, bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, béo phì hay các biến cố nguy hiểm như đột quỵ, nhờ vào lượng chất xơ cao và lượng chất béo bão hòa thấp.

Nhưng các nhà khoa học Trung Quốc lưu ý rằng các bằng chứng đó hầu hết dựa trên việc nghiên cứu những người trẻ tuổi hơn, hoặc chỉ mới bắt đầu thời kỳ cao niên. Trong khi đó, nhu cầu của cơ thể thay đổi đáng kể theo tuổi tác.

Ở nhóm người từ 80 tuổi trở lên, mức tiêu hao năng lượng, khối lượng cơ bắp, mật độ xương và cảm giác thèm ăn đều giảm rõ rệt, làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng và suy nhược.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu cân ở người cao tuổi đã được chứng minh là có mối liên hệ chặt chẽ với nguy cơ tử vong cao hơn.

Một nghiên cứu trước đây cũng cho thấy người rất cao tuổi không ăn thịt có nguy cơ gãy xương cao hơn do lượng canxi và protein hấp thụ thấp hơn.

Vì vậy, việc bảo đảm được dinh dưỡng và duy trì cân nặng - thường chỉ có được ở chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ các nhóm thực phẩm, bao gồm ăn thịt - trở thành yếu tố then chốt để những người từ 80 tuổi trở lên đi đến mốc trăm tuổi.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy nếu như bạn không ăn thịt nhưng vẫn bổ sung cá, trứng và sữa vào chế độ ăn, cơ hội sống thọ đến trăm tuổi vẫn được duy trì.

sống thọ chế độ ăn tuổi thọ trường sinh bất lão trăm tuổi
