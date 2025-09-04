Một lỗi lái xe dễ gây hậu quả lớn: Các tài xế cần biết

Ngày 4-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cảnh báo nguy cơ tai nạn từ hành vi lùi xe bất cẩn.

Ngày 16-9-2024, người đàn ông 32 tuổi lái ô tô bán tải chở con đến trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (tỉnh Đắk Lắk). Người này khi lùi xe đã tông 3 học sinh nữ đang che chung một chiếc ô tại sân trường. Vụ việc khiến bé gái lớp 2 tử vong tại chỗ.

Khi lái ô tô trên đường, nhiều người nghĩ chuyện lùi xe là đơn giản, dễ dàng. Song nếu không chú ý quan sát, bất cẩn thì đây là một nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điều này xảy ra với người mới học lái xe và cả tài xế đã dạn dày kinh nghiệm.

Thực tế nhiều tai nạn giao thông xảy ra mà nạn nhân là các em nhỏ bị ô tô cán qua.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về hành vi lùi xe. Cụ thể, khi lùi xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát hai bên và phía sau xe, có tín hiệu lùi và chỉ lùi xe khi bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc.

Điểm e, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối hành vi lùi xe ở đường một chiều, đường có biển "Cấm đi ngược chiều", khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất; lùi xe không quan sát hai bên và phía sau xe hoặc không có tín hiệu lùi xe.

Trong trường hợp lùi xe gây tai nạn giao thông, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024, và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nặng hơn, tài xế có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 15 năm.

"Hiện người dân sở hữu ô tô ngày càng lớn, đặc biệt ở các đô thị. Do đó người điều khiển xe ô tô cần trang bị cho mình những kiến thức lái xe an toàn, tuân thủ quy định pháp luật giao thông" - đại diện PC08 nói.







