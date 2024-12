Một năm phát hiện và xử lý 953 vụ vi phạm về kinh doanh vàng

Sáng 17-12, tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của toàn lực lượng.



Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2024, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh cho biết năm 2024, thị trường hàng hóa cơ bản đã ổn định, dù vậy vẫn phát sinh nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm.

Tính chung cả năm 2024, lực lượng QLTT đã thanh tra, kiểm tra 68.280 vụ (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023), phát hiện, xử lý 47.135 vụ vi phạm (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023); chuyển cơ quan điều tra 178 vụ có dấu hiệu tội phạm (tăng 2%). Thu nộp ngân sách trên 541 tỉ đồng (tăng 8%).

Trị giá hàng hóa vi phạm 425 tỉ đồng (tăng 23% so với năm 2023), trong đó, trị giá hàng hóa tịch thu 220 tỉ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 205 tỉ đồng.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong năm 2024 của lực lượng là kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử.

Năm 2024, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 3.124 vụ vi phạm (tăng 266% so với năm 2023), chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 48 tỉ đồng (tăng 220% so với năm 2023); trị giá hàng hóa vi phạm trên 34 tỉ đồng (tăng 440% so với năm 2023).

Liên quan đến mặt hàng vàng, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý 953 vụ, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ (Thanh Hóa); xử phạt vi phạm hành chính 23,3 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 29 tỉ đồng.

Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, lực lượng đã phát hiện, xử lý 406 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 12 tỉ đồng, thu giữ 2.470 lít dầu các loại trị giá 52 triệu đồng.

Ông Trần Hữu Linh cho biết công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, mặc dù số vụ xử lý giảm, tuy nhiên, số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó, trong năm 2024, hoạt động Quản lý thị trường vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định, vẫn còn công chức vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là việc chia sẻ thông tin, giám sát hàng hóa giữa các địa bàn…

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh, năm 2025, lực lượng sẽ tiếp tục tập trung, ưu tiên triển khai nhiệm vụ chống hàng giả trên thương mại điện tử; tập trung với những nỗ lực cao nhất để kiến tạo thị trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị và Cục QLTT các tỉnh, thành phố phải đánh giá tình hình kết quả của lực lượng năm 2024 có đảm bảo được tính khách quan, toàn diện hay không?

Trong bối cảnh mới, lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố sẽ sắp xếp lại tổ chức. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố có kiến nghị với Bộ Công Thương về các cơ chế, giải pháp để phát huy tốt nhất vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát của lực lượng QLTT.

Hiện nay, các vụ việc vi phạm ngày càng thay đổi cả về quy mô, tính chất, tổ chức liên vùng, liên tỉnh. Do vậy, rất cần tính liên thông của lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố.