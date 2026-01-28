Một ngày 3 vụ cháy lớn ở TPHCM

Ngày 28-1, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM đang điều tra vụ cháy 4 phòng trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát.

4 phòng trọ bị thiêu rụi.

Trưa cùng ngày, dãy nhà trọ ở hẻm 860 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ bất ngờ bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm 4 phòng trọ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Theo người dân, dãy nhà trọ chủ yếu cho công nhân thuê để ở. Lúc cháy mọi người đã đi làm.

Vụ cháy khiến các tài sản như tủ lạnh, máy lạnh, tivi, quần áo... của người dân bị cháy rụi.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phường Tân Mỹ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho người dân.

Cùng ngày 28-1, một vụ cháy xe bồn ở xã Nhà Bè và một vụ cháy xưởng pallet ở xã Đông Thạnh cũng gây thiệt hại nặng nề.