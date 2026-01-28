Vụ cháy xe bồn chở xăng ở TPHCM: Lan sang 1 xưởng

Chiều 28-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng ở đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè (đoạn gần đường Huỳnh Tất Phát).

Xe bồn chở xăng bị cháy rụi.

Hơn 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn chở xăng chạy trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè. Lúc này, phía sau xe lửa bất ngờ bùng lên, cháy dữ dội. Tài xế sau đó dừng xe lại, hô hoán nhờ hỗ trợ dập lửa nhưng lửa cháy nhanh, cột khói bốc cao, lan sang trụ điện bên cạnh.

Hàng chục cảnh sát được điều động xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy cũng lan sang một xưởng nằm trên đường Dương Cát Lợi.

Theo Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi nhận hàng tại Tổng kho và di chuyển ra khỏi kho khoảng gần 1 km thì bị cháy. Sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho.

Đám cháy lan sang một nhà máy nằm trên đường Dương Cát Lợi.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Đám cháy bùng lên dữ dội.







