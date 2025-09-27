Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Một ngày hội đặc biệt ở phường Phú Nhuận đã để lại nhiều dấu ấn với chuỗi hoạt động thiết thực, minh chứng cho phương châm “lấy dân làm gốc”

Sáng 27-9, Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận - TP HCM đã tổ chức chương trình Ngày hội "Phú Nhuận nghĩa tình - Rực rỡ sắc hoa", nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030; chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Lấy dân làm gốc"

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận, khẳng định ngày hội là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

"Những phần quà được trao, những công trình được khởi động, những gian hàng được mở ra… tất cả đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức, đơn vị đối với đời sống nhân dân" – ông Đinh Gia Huỳnh nhấn mạnh.

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Trần Thị Mai Lý trao phương tiện sinh kế cho hộ khó khăn trên địa bàn

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận, khẳng định ngày hội là điểm nhấn sinh động; thể hiện rõ nét đặc trưng "nghĩa tình, nhân ái" của người dân phường Phú Nhuận – một địa phương giàu truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn sẻ chia và cùng nhau tiến bước.

"Ngày hội không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu văn hóa mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm "lấy dân làm gốc" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận đúc kết.

Bà Trần Thị Mai Lý kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều hoạt động chăm lo, nghĩa tình, nhân ái

Tại ngày hội đã diễn ra hàng loạt hoạt động, chương trình ý nghĩa, như: Trao tặng quà, thẻ BHYT, phương tiện sinh kế cho hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em có cha, mẹ mất vì dịch COVID-19, con em công đoàn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo; trao tặng kinh phí sửa chữa nhà đồng đội; trao tặng phương tiện đi học xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 3.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ngày hội cũng tổ chức "Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình"; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn… Các gian hàng như Viện Y dược học dân tộc khám sức khỏe cho người cao tuổi, "Áo dài yêu thương", Gạo Kim Sáng... được đông đảo người dân đến tham gia.

Nhận phần quà từ phường, chị Cấn Thị Sơn (hộ nghèo) xúc động: "Tôi rất vui khi được phường quan tâm, hỗ trợ về kinh tế. Đây là động lực để gia đình tôi phấn đấu, vươn lên thoát nghèo".

Còn ông Nguyễn Xuân Cường (75 tuổi, cựu chiến binh) phấn khởi kể vừa mới được khám bệnh và phát thuốc miễn phí và được phường tặng thẻ BHYT.

"Ngày hội là chương trình rất thiết thực, ý nghĩa, tạo niềm tin lớn trong người dân. Người dân, nhất là người dân khó khăn trên địa bàn được quan tâm, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần" – ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại ngày hội:

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 4.

Người dân phấn khởi sử dụng phiếu mua hàng cho phường phát để mua gạo tại gian hàng Gạo Kim Sáng

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 5.

Người cao tuổi trên địa bàn phường được khám bệnh miễn phí

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 6.

Người dân được tư vấn, khám bệnh miễn phí tại ngày hội

Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 7.

"Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình" của phường Phú Nhuận dành cho người dân

Cùng tạo những tuyến đường, góc phố "nở hoa"

Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ TP HCM phát động, tại ngày hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường chính thức phát động đăng ký công trình dân vận khéo và hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân, khu dân cư, đoàn thể đăng ký ít nhất một công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có tính lan tỏa; tích cực tham gia trồng hoa, chăm sóc, bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo nên những tuyến đường, góc phố, khu dân cư "nở hoa" - đúng với tinh thần của công trình "Thành phố muôn sắc hoa".

Ngày hội cũng giới thiệu "Công trình số hóa các di tích lịch sử qua mã QR với chủ đề: "Một thoáng Phú Nhuận - Dấu ấn và tương lai".


Tin liên quan

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9

TP HCM: Phường Phú Nhuận nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong dịp 2-9

(NLĐO) - Dịp 2-9, cán bộ, nhân dân phường Phú Nhuận nhớ về công ơn các bậc tiền bối, qua đó quyết tâm nâng cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo

TP HCM: Phường Phú Nhuận phát triển kinh tế đêm, phố chuyên doanh

(NLĐO) - Phường Phú Nhuận đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu với các sản phẩm du lịch đặc trưng; khuyến khích người dân phát triển kinh tế đêm, phố chuyên doanh

Công đoàn phường Phú Nhuận chăm lo cho đoàn viên sau khi kiện toàn bộ máy

(NLĐO) - Sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự, Công đoàn phường Phú Nhuận sẽ thực hiện các nhiệm vụ, nhằm chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên - lao động

TP HCM ngày hội lấy dân làm gốc phường phú nhuận Một ngày đặc biệt ờ phường Phú Nhuận Phú Nhuận nghĩa tình MTTQ phường Phú Nhuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo