Một ngày đặc biệt ở phường Phú Nhuận, TP HCM

Sáng 27-9, Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận - TP HCM đã tổ chức chương trình Ngày hội "Phú Nhuận nghĩa tình - Rực rỡ sắc hoa", nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030; chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Lấy dân làm gốc"

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận, khẳng định ngày hội là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

"Những phần quà được trao, những công trình được khởi động, những gian hàng được mở ra… tất cả đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức, đơn vị đối với đời sống nhân dân" – ông Đinh Gia Huỳnh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Trần Thị Mai Lý trao phương tiện sinh kế cho hộ khó khăn trên địa bàn

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận, khẳng định ngày hội là điểm nhấn sinh động; thể hiện rõ nét đặc trưng "nghĩa tình, nhân ái" của người dân phường Phú Nhuận – một địa phương giàu truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn sẻ chia và cùng nhau tiến bước.

"Ngày hội không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu văn hóa mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm "lấy dân làm gốc" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận đúc kết.

Bà Trần Thị Mai Lý kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều hoạt động chăm lo, nghĩa tình, nhân ái

Tại ngày hội đã diễn ra hàng loạt hoạt động, chương trình ý nghĩa, như: Trao tặng quà, thẻ BHYT, phương tiện sinh kế cho hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em có cha, mẹ mất vì dịch COVID-19, con em công đoàn, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo; trao tặng kinh phí sửa chữa nhà đồng đội; trao tặng phương tiện đi học xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ngày hội cũng tổ chức "Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình"; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn… Các gian hàng như Viện Y dược học dân tộc khám sức khỏe cho người cao tuổi, "Áo dài yêu thương", Gạo Kim Sáng... được đông đảo người dân đến tham gia.

Nhận phần quà từ phường, chị Cấn Thị Sơn (hộ nghèo) xúc động: "Tôi rất vui khi được phường quan tâm, hỗ trợ về kinh tế. Đây là động lực để gia đình tôi phấn đấu, vươn lên thoát nghèo".

Còn ông Nguyễn Xuân Cường (75 tuổi, cựu chiến binh) phấn khởi kể vừa mới được khám bệnh và phát thuốc miễn phí và được phường tặng thẻ BHYT.

"Ngày hội là chương trình rất thiết thực, ý nghĩa, tạo niềm tin lớn trong người dân. Người dân, nhất là người dân khó khăn trên địa bàn được quan tâm, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần" – ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại ngày hội:

Người dân phấn khởi sử dụng phiếu mua hàng cho phường phát để mua gạo tại gian hàng Gạo Kim Sáng

Người cao tuổi trên địa bàn phường được khám bệnh miễn phí

Người dân được tư vấn, khám bệnh miễn phí tại ngày hội

"Bữa cơm Đoàn kết – Nghĩa tình" của phường Phú Nhuận dành cho người dân

Cùng tạo những tuyến đường, góc phố "nở hoa" Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ TP HCM phát động, tại ngày hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường chính thức phát động đăng ký công trình dân vận khéo và hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa". Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Nhuận kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân, khu dân cư, đoàn thể đăng ký ít nhất một công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có tính lan tỏa; tích cực tham gia trồng hoa, chăm sóc, bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo nên những tuyến đường, góc phố, khu dân cư "nở hoa" - đúng với tinh thần của công trình "Thành phố muôn sắc hoa". Ngày hội cũng giới thiệu "Công trình số hóa các di tích lịch sử qua mã QR với chủ đề: "Một thoáng Phú Nhuận - Dấu ấn và tương lai".



