Giá vàng hôm nay 19-6: Tiếp tục lao xuống khi USD tăng giá

Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 19-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới dao động quanh mức 4.206 USD/ounce, giảm mạnh 124 USD so với mức cao nhất của phiên đêm qua (4.330 USD/ounce).

Sức ép chính lên giá vàng hôm nay xuất phát từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD. Chỉ số USD Index đã chạm mức 100,8 điểm – cao nhất trong 12 tháng qua. Các nhà giao dịch đang điều chỉnh vị thế sau phát biểu và dự báo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp chính sách tiền tệ hôm 18-6.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp cho biết lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, một phần do các cú sốc nguồn cung từ lĩnh vực năng lượng và các yếu tố khác. Các dự báo kinh tế cho thấy Fed chưa vội cắt giảm lãi suất như kỳ vọng của một bộ phận thị trường.

Theo các nhà phân tích, thị trường vàng đang chuyển trọng tâm từ lo ngại suy thoái sang sức mạnh của đồng USD và kênh lãi suất. Vàng chịu áp lực rõ rệt khi chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên.

Với đà tăng giá của USD và lãi suất trái phiếu Mỹ, nhiều chuyên gia nhận định giá vàng khó lấy lại đà tăng mạnh trong ngắn hạn trừ khi có sự đảo chiều rõ nét của đồng USD hoặc bất ngờ xuất hiện thêm các cú sốc địa chính trị.