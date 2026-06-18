Sáng 18-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đảo chiều giảm trở lại

Sáng 18-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch quanh mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Các doanh nghiệp hạ giá mua vào mạnh hơn so với chiều bán ra. Một số công ty như Mi Hồng điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lùi sâu về mức 148,8 triệu đồng/lượng và 150,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Sau chuỗi tăng liên tiếp từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước chững lại và đi xuống do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Giá vàng trong nước giảm trở lại theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.319 USD/ounce, tăng khoảng 55 USD/ounce so với đầu ngày.

So với phiên hôm qua, giá vàng giảm khoảng 20 USD/ounce sau thông tin về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Cụ thể, rạng sáng nay, tân chủ tịch FED đã công bố giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi mục tiêu 3,5% - 3,75%. Trong tuyên bố chính thức, FED nhấn mạnh quyết định này nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kép là thúc đẩy việc làm tối đa và bảo đảm ổn định giá cả.

Theo giới phân tích, việc FED giữ nguyên lãi suất đã khiến giới đầu tư lo ngại đồng USD sẽ duy trì sức mạnh, tác động tiêu cực đến thị trường vàng. Từ đó, nhiều người đã giảm nhu cầu nắm giữ kim loại quý này, dẫn đến việc vàng bị bán tháo mạnh.

Tới sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY Index) tăng vượt mốc 100 điểm, tăng 0,17% so với hôm qua. Đây là mốc cao nhất của chỉ số DXY từ đầu tháng 4. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 0,1% lên khoảng 4,15%/năm.