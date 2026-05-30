Kinh tế

Một ngày trước 1-6, Bộ Công Thương yêu cầu hãng xe đánh giá toàn diện tác động của xăng E10

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương yêu cầu rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy tại Việt Nam đối với xăng E10.

Ngày 30-5, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) có công văn gửi tới Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA); Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM); Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về triển khai Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Bộ Công Thương yêu cầu đánh giá tác động của xăng E10 đối với xe hơi 2026 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương yêu cầu tất cả doanh nghiệp đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10

Theo thông tư 50, từ ngày 1-6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Để việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc được triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời hạn chế các phát sinh kỹ thuật trong quá trình sử dụng phương tiện giao thông, Bộ Công Thương yêu cầu tất cả doanh nghiệp đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10.

Đánh giá tính tương thích của phương tiện với xăng E10, từ đó khuyến cáo chi tiết tới người dân

Trong đó, tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật như: Khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; Ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải; Các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Từ đó, các doanh nghiệp tổng hợp danh mục các dòng xe: hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10; Không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm: Các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10; Các lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện.

Khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật; Các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng xăng E10; Hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng phương tiện về các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu; Biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu hoặc bảo dưỡng định kỳ; Quy trình liên hệ bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh sự cố; Chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật phục vụ người tiêu dùng trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Cục Công nghiệp đề nghị các Hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục Công nghiệp trước ngày 5-6 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.

