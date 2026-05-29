Kinh tế

Xe đời cũ trước năm 2000 cần lưu ý gì khi dùng xăng E10?

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ ngày 1-6, xăng E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 95 và bán trên cả nước, trong đó dòng xe cũ sản xuất trước năm 2000 cần lưu ý gì?

Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, những lo ngại của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi thời điểm bán phổ biến xăng E10 từ ngày 1-6 đang đến gần, không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những băn khoăn hoặc các trục trặc phát sinh trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu.

Xe đời cũ trước năm 2000 cần lưu ý gì khi dùng xăng E10? - Ảnh 1.

Các phương tiện xe cũ cần thay thế toàn bộ hệ thống ống dẫn và bơm xăng trước khi sử dụng xăng E10. Ảnh minh họa

Một phần đến từ phía người sử dụng phương tiện, một phần đến từ công tác tư vấn của các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu sinh học, trong khi một số khâu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi thực tế có thể chưa thật sự đầy đủ.

Theo theo dõi của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đối với phản ánh của người tiêu dùng thời gian qua, phần lớn các vấn đề phát sinh liên quan đến đặc tính của xăng E10.

Cụ thể, xăng E10 có khả năng tẩy rửa và tính dung môi cao hơn xăng khoáng thông thường. Vì vậy, khi sử dụng, nhiên liệu có xu hướng hòa tan và cuốn theo các cặn bẩn, tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu.

Điều này không chỉ xảy ra ở hệ thống bồn bể, máy bơm của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mà còn xuất hiện trong hệ thống nhiên liệu của ô tô, xe máy.

Các cặn bẩn bị cuốn theo có thể gây tắc lọc nhiên liệu, ảnh hưởng đến bơm xăng hoặc hệ thống kim phun, đặc biệt với những phương tiện đã sử dụng lâu năm nhưng chưa được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Do đó, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khuyến cáo người dân, nhất là với các dòng xe cũ, xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor), nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi nhiên liệu. Việc này có thể bao gồm vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để phương tiện vận hành ổn định hơn.

Đối với các dòng xe cũ, Hiệp hội cũng khuyến nghị tiếp tục sử dụng xăng E5 RON 92 để bảo đảm phương tiện hoạt động phù hợp, hạn chế phát sinh sự cố.

Theo cẩm nang hướng dẫn sử dụng xăng sinh học của Petrolimex, với các xe sản xuất trước năm 2000 hoặc xe máy dùng chế hòa khí cũ, thành phần ethanol trong xăng sinh học có thể làm các chi tiết bằng cao su, nhựa, như ống dẫn, gioăng phớt bị lão hóa theo thời gian.

Vì vậy, dựa trên các nghiên cứu tương thích toàn cầu, các phương tiện cần thay thế toàn bộ hệ thống ống dẫn và bơm xăng trước khi sử dụng xăng E10, gồm: Xe máy sử dụng bộ chế hòa khí (xăng cơ) sản xuất trước năm 2000; ô tô đời cũ sản xuất trước năm 1900, đặc biệt là các xe Anh, Mỹ hoặc châu Âu đời cũ có bình xăng bằng thép không gỉ hoặc dùng bộ chế hòa khí SU/Weber; các xe có hệ thống ống dẫn xăng làm từ cao su tự nhiên, nhựa PVC rẻ tiền hoặc có các chi tiết bằng đồng, kẽm, nhôm đúc chưa qua xử lý anodize trong đường ống tiếp liệu.

Chủ ô tô đời cũ (sản xuất trước năm 2010) cần kiểm tra với nhà sản xuất phương tiện và các gara gần nhất để đảm bảo tính tương thích với xăng E10 và có các hướng dẫn cụ thể.

Bộ Công Thương nói chưa nhận được khiếu nại về chất lượng xăng E10

Bộ Công Thương nói chưa nhận được khiếu nại về chất lượng xăng E10

(NLĐO) - Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10.

Sử dụng xăng E10, từng loại phương tiện tương thích ra sao?

(NLĐO) - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy cho biết cơ bản các đời xe đều tương thích, nhưng có lưu ý với một số dòng xe.

Nhiều chủ xe vẫn còn băn khoăn về xăng E10

(NLĐO) - Dù được đánh giá thân thiện hơn với môi trường, xăng E10 vẫn khiến không ít chủ xe lo lắng về khả năng tương thích và ảnh hưởng đến động cơ

