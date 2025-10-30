HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt chủ quán bar Destiny

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt chủ quán bar Destiny cùng 3 nhân viên do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đang mở rộng điều tra vụ án

Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Trương Ngọc Ẩn (SN 1990), Sử Hữu Minh Kha (2002), Nguyễn Diệp Huy (2001) và Lương Mộc Hân (1990) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, Công an TP HCM vừa triệt phá một tụ điểm bán khí cười (N₂O) hoạt động trái phép.

Công an TP HCM bắt chủ quán bar Destiny - Ảnh 1.

Chủ quán bar và các nhân viên bị Công an TP HCM tạm giam

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM phát hiện hộ kinh doanh Destiny (bar Destiny, số 16 Quốc Hương, phường An Khánh, TP HCM) hoạt động dưới hình thức quán bar có hành vi bán bóng cười cho khách sử dụng trực tiếp.

Kiểm tra quán bar này, các trinh sát phát hiện tại cơ sở đang tàng trữ 21 bình khí cười và 40 quả bóng cười chưa sử dụng để phục vụ việc bán cho khách. 

Công an TP HCM bắt chủ quán bar Destiny - Ảnh 2.

Công an TP HCM bắt chủ quán bar Destiny - Ảnh 3.

Nhân viên quán bar đang bơm khí cười

Tại thời điểm kiểm tra, quán có nhiều nhân viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó Ẩn là chủ quán, Kha là trợ lý điều hành, Huy là quản lý trực tiếp và bơm khí, Hân là thu ngân. 

Những người này sử dụng nhiều nhóm Zalo, Viber để trao đổi, đặt hàng bóng cười và thống kê doanh thu hằng ngày.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, quán bố trí khu vực riêng chuyên phục vụ bóng cười, hoạt động cả ngày đêm, chủ yếu đón khách đã đặt bàn trước, chỉ nhận khách sau 23 giờ và ưu tiên khách quen để đối phó với cơ quan chức năng. 

Khi bị kiểm tra, nhân viên được chỉ đạo cất giấu bình khí cười nhằm che giấu hành vi vi phạm. Mỗi tháng cơ sở này nhập 50 đến 200 bình khí cười loại 2 kg với giá từ 2,3 đến 4,3 triệu đồng/bình. 

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm này đã bán ra 65.522 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỉ đồng. 

Theo Công an TP HCM, doanh thu từ bóng cười được ghi chép nội bộ, không kê khai trong sổ sách chính thức. Để che giấu hành vi, các đối tượng còn thay đổi tên mặt hàng bóng cười trong menu và hóa đơn bằng tên gọi khác.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, biết rõ bóng cười là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi.

Công an TP HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng bóng cười. Đây là mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh, cấm sử dụng do ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, Công an TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân.

