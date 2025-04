Một người bị tai nạn lao động tử vong tại dự án bất động sản ở Bình Dương

Ngày 12-4, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong.

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 11-4, Công an phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận trình báo của người nhà ông T.V.T (SN 1990, quê Nghệ An) cho biết trong quá trình làm việc tại công trình xây dựng chung cư thuộc khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng thì ông bị tai nạn dẫn đến chấn thương vùng đầu.

Dự án nơi ông T. tử vong do tai nạn lao động

Ông T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thắng đã đến công trình xây dựng chung cư để xác minh.

Ông T. là nhân viên kỹ thuật làm việc tại công trình xây dựng chung cư này. Ông T. phụ trách hướng dẫn công nhân thực hiện nối ống kim loại dẫn bê tông (loại ống tròn đường kính 219mm, dài 3 m) để đổ bê tông vào trụ sâu dưới đất.

Sau khi nối ống với nhau thành đoạn dài 6 m thì một công nhân điều khiển cẩu lên cao để dựng đứng ống này. Bất ngờ, đoạn ren nối giữa ống này với dây thép cẩu bị tuột ra, ngã vào vị trí ông T. đang nghe điện thoại (cách đó khoảng 5 m).

Ông T. bị trúng vào đầu và bị thương nặng.