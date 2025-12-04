HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Một người dân ở Quảng Trị vừa chuyển trả số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Ngay sau khi nhận số tiền lớn từ một tài khoản lạ chuyển đến, người đàn ông ở Quảng Trị đã lập tức trình báo, nhờ tìm người chuyển nhầm

Ngày 4-12, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận đơn vị vừa hỗ trợ một công dân chuyển trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 3-12, tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Đức Thi (51 tuổi, ngụ thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) bất ngờ nhận được 155 triệu đồng từ 1 số tài khoản lạ mang tên TRAN DUY TUAN. 

Người Quảng Trị chuyển trả 155 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Nhận được số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản, ông Nguyễn Đức Thi đã lập tức trình báo, nhờ cơ quan công an chuyển trả cho người chuyển nhầm. Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng

Nghi ngờ người này đã chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản, ông Thi đã gọi điện cho thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, để trình báo.

Tiếp nhận thông tin, thiếu tá Hoàng Ngọc Minh đã hướng dẫn ông Thi đến cơ quan công an để làm các thủ tục. Ngay trong tối 3-12, ông Thi đã bàn giao lại toàn bộ số tiền nêu trên cho Công an xã Vĩnh Hoàng để tìm người chuyển nhầm, trả lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Hoàng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ được chủ nhân của chủ tài khoản nói trên là anh Trần Duy Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Trong sáng 4-12, anh Trần Duy Tuấn đã đến trụ sở Công an xã Vĩnh Hoàng để trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Theo đó, do bất cẩn trong thao tác chuyển khoản, nên anh đã chuyển nhầm số tiền lớn nêu trên vào số tài khoản ông Thi.

Anh Tuấn chia sẻ rất vui mừng vì đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm, đồng thời gửi lời biết ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Đức Thi và Công an xã Vĩnh Hoàng.


Tin liên quan

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Luật sư nêu 2 tình huống pháp lý

(NLĐO) - Luật sư cho biết người phụ nữ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng ở Quảng Trị có thể khởi kiện ra toà để đòi lại tiền

Người nhận tiền chuyển nhầm 500 triệu đồng tiếp tục bất hợp tác

(NLĐO) - Một lần nữa, việc vận động người nhận số tiền gần 500 triệu đồng trả lại đã bất thành, người chuyển nhầm rơi nước mắt, ngậm ngùi ra về

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng, người nhận "không hợp tác": Không phải người xa lạ!

(NLĐO) - Người chuyển nhầm gần 500 triệu nói rằng bị người nhận được số tiền này chặn liên hệ và dù tìm đến nhà nhiều lần để xin lại nhưng vẫn không được

