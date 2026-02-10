HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một người đàn ông ở Huế đánh bạc 39 tỉ đồng trong 1 tháng

Q.Nhật

(NLĐO) - Công an TP Huế đã điều tra, khởi tố 16 bị can về hành vi "Đánh bạc" với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng, trong đó có một người đánh bạc lên đến 39 tỉ đồng

Ngày 10-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi "Đánh bạc" với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỉ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế đã phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88… hoạt động đánh bạc trái phép trên không gian mạng với phương thức tinh vi, thu hút số lượng lớn người tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bị khởi tố.

Các trang cá cược này lợi dụng mạng Internet để tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; phát tán các đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi như "chơi thử miễn phí", "hoàn tiền, thưởng lớn", "nạp ít - thắng nhiều"; đồng thời thường xuyên đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thưởng, đặc biệt cho người chơi mới tham gia. Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người chơi dễ dàng bị cuốn vào hoạt động cá cược.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của 16 đối tượng liên quan tại TP Huế để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua quá trình điều tra, xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn; trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỉ đồng trong vòng 1 tháng. 

Đáng chú ý, đối tượng Phan Tuấn An (trú tại phường An Cựu, TP Huế) đánh bạc lên đến 39 tỉ đồng.

Hiện, Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan khác.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, 2 tháng giao dịch đến gần 25 tỉ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, 2 tháng giao dịch đến gần 25 tỉ đồng

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, 2 tháng giao dịch gần 25 tỉ đồng

Triệt xóa điểm đánh bạc trá hình núp bóng game bắn cá

(NLĐO) - Một cơ sở kinh doanh game trên địa bàn Lâm Đồng bị lực lượng công an phát hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức bắn cá, đổi điểm lấy tiền

Công an đồng loạt đột kích 11 điểm trong đường dây đánh bạc quy mô lớn

(NLĐO) – Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt đột kích 11 điểm ghi số đề trong đường dây đánh bạc quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch gần 10 tỉ đồng.

đánh bạc khởi tố đường dây đánh bạc tội đánh bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo