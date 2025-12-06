HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games 33: CĐV cầm biển quảng cáo cá cược có thể bị khởi kiện

Quốc An

(NLĐO) - SEA Games 33 đang trở nên nóng dần và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ thiếu quan sát có thể dẫn đến bị kiện và rắc rối với chính quyền địa phương.

Cơ quan chức trách của chủ nhà Thái Lan đang có động thái quyết liệt để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật nước này tại SEA Games 33.

"Ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, đã ra lệnh cho Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) có hành động pháp lý đối với một nhóm phụ nữ quảng cáo các trang web đánh bạc trực tuyến tại Sân vận động Rajamangala, trận mở màn của giải bóng đá nam SEA Games 2025" - trích từ tờ Khaosod (Thái Lan).

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn nhấn mạnh sẽ phối hợp xử lý vấn đề này, bởi hành vi của nhóm khán giả trên đã vi phạm luật pháp Thái Lan. Ông cũng yêu cầu xác minh danh tính, khởi kiện vì hành vi vi phạm này.

img

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Atthakorn Sirilathayakorn (phải) yêu cầu báo cáo và khởi kiện CĐV cầm biển quảng cáo trái phép

"Nhóm phụ nữ cầm biển quảng cáo các trang web cá cược trong trận đấu SEA Games 33 giữa Thái Lan và Timor-Leste, chúng ta cần phối hợp xử lý vấn đề này. Đây là một hành vi vi phạm luật pháp Thái Lan. SAT không thể ngồi yên, cần phải báo cáo cảnh sát và khởi kiện. Khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp cũng cần cẩn thận" - ông Sirilathayakorn nói thêm.

Trước đó, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào hôm 3-12 cũng xuất hiện hình ảnh một nhóm CĐV ngồi trên khán đài sân Rajamangala, tay cầm hình ảnh quảng cáo trang web cá cược đã lọt vào ống kính truyền hình.

Một số trang truyền thông Thái Lan cũng cảnh báo người hâm mộ các nước sang Thái Lan theo dõi SEA Games 33 cần lưu ý các vật dụng cổ động, áo, mũ,...được phát miễn phí có thể in hình ảnh trái phép luật, dẫn đến rắc rối với các cơ quan chức năng địa phương

bóng đá nam U22 Việt Nam SEA Games CĐV
