Một người đàn ông ở TPHCM cùng lúc trúng 120 giải thưởng của Vietlott

Anh T.B - người đeo mặt nạ nhận giải thưởng xổ số tự chọn Max 3D Pro

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ quay số mở thưởng ngày 20-1 đến anh T.B – người đến từ TPHCM .

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh T.B là người trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị trúng thưởng hơn 36 tỉ đồng, bao gồm 15 giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng/giải, 15 giải phụ đặc biệt trị giá 400 triệu đồng/giải, 30 giải tư trị giá 1 triệu đồng/giải và 60 giải năm trị giá 100.000 đồng/giải.

Anh T.B là thuê bao MobiFone mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Hiện tại, anh đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TPHCM, có thói quen giải trí với xổ số tự chọn của Vietlott trong vài năm gần đây và thường vé số Mega 6/45, Power 6/55 lẫn Max 3D/3D+ hay Max 3D Pro.

"Xổ số Max 3D/3D+ và Max 3D Pro mở thưởng 6 ngày/tuần nên khi mua vé Mega 6/45 hay Power 6/55 thì tôi mua luôn vé số Max 3D/3D+/3D Pro. Gần đây, tôi có thói quen mua 15 lần cho một dãy số Max 3D/3D+/3D Pro. Dãy số may mắn mang đến giải đặc biệt là dãy số mà tôi đã từng mua nhưng không trúng, sau đó mua lại và may mắn trúng thưởng"- Anh T.B tiết lộ.

Tại buổi lễ nhận thưởng, anh B. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.B có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TPHCM, với tổng giá trị hơn 3,6 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.