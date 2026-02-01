Vé số Vietlott liên tiếp trúng giải Jackpot

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 1-2, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 42 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 01-18-21-23-30-36.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng vào ngày 31-1, thị trường ghi nhận 1 tờ vé số Power 6/55 do Vietlott phát hành, trúng giải Jackpot 2 trị giá trên 20 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ trong 2 kỳ quay số liên tiếp (ngày 31-1 và 1- 2), loại hình xổ số Vietlott đã có 1 vé Mega 6/45 trúng giải Jackpot, 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot với 2 tổng số tiền trên 62 tỉ đồng.