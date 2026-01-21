Vé số Vietlott trúng thưởng hơn 257 tỉ đồng được bán ở đâu?

Ngày 21-1, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tại kỳ quay số vào cuối ngày 20-1, một tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 257 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải độc đắc 1 là 04-20-26-28-37-41. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott tại TPHCM.





Một số đại lý xổ số Vietlott cho hay khi biết được kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1, thông thường chủ nhân của tờ vé số trúng giải này sẽ thông báo, xuất trình vé trúng thưởng, giấy tờ tùy thân… cho phía Vietlott biết.

Qua kiểm tra, Vietlott sẽ xác định được vé trúng, danh tính và một số thông tin liên quan đến người trúng thưởng, đồng thời tiến hành các thủ tục nhận thưởng, tổ chức lễ trao giải Jackpot.

Vietlott cho biết trong năm 2025, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng.

Theo đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 vé trúng giải Jackpot với tổng số tiền 798 tỉ đồng.

Xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 vé trúng giải Jackpot, bao gồm 6 vé số trúng giải Jackpot 1 và 55 vé trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 1.066 tỉ đồng.

Đặc biệt, tháng 7 năm 2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng đến anh N.P – người chơi vé số Vietlott may mắn trúng thưởng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.