Kinh tế

Một người ở Hà Nội trúng đấu giá khu đất 48A Trần Phú - Nha Trang, với giá hơn 719 tỉ đồng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Trong vòng 90 ngày, người trúng đấu giá khu đất vàng 48A Trần Phú - trung tâm Nha Trang, phải nộp đủ số tiền hơn 719 tỉ đồng

Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo yêu cầu ông N.X. T. (TP Hà Nội) thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 48–48A đường Trần Phú, phường Nha Trang – vị trí ven biển được xem là "đất vàng" của địa phương.

Theo đó, tổng số tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 719 tỉ đồng, với thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê. Cơ quan thuế yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo có hiệu lực, người sử dụng đất phải nộp 50% số tiền; phần còn lại phải hoàn tất trong tối đa 90 ngày.

Đất vàng 48A Trần Phú Nha Trang trúng đấu giá hơn 719 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu đất vàng 48-48A Trần Phú nằm giữa trung tâm Nha Trang bỏ hoang nhiều năm nay

Khu đất 48–48A Trần Phú nằm ở trung tâm sôi động của Nha Trang nhưng nhiều năm qua bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. 

Đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu vực này để triển khai dự án tổ hợp thương mại – dịch vụ du lịch cao cấp. Giá khởi điểm được xác định gần 691,85 tỉ đồng, trên cơ sở đơn giá đất hơn 189 triệu đồng/m².

Trước đó, việc xử lý khu đất gặp nhiều vướng mắc liên quan nhà đầu tư cũ. Kết luận của Hồ Đức Phớc đã cho phép địa phương tháo gỡ theo hướng hoàn trả số tiền đã nộp vào ngân sách, không tính lãi.

Động thái mới từ cơ quan thuế được xem là bước tiếp theo nhằm đưa khu "đất vàng" này vào khai thác, tránh kéo dài tình trạng lãng phí và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đất vàng 48A Trần Phú Nha Trang trúng đấu giá hơn 719 tỉ đồng - Ảnh 2.

Khu đất 48A Trần Phú có diện tích hơn 3.600 m², nằm ngay trục đường ven biển đắt giá bậc nhất Nha Trang

Khu đất này có diện tích hơn 3.600 m², nằm ngay trục đường ven biển đắt giá bậc nhất Nha Trang, đối diện vịnh biển, xung quanh là hệ thống khách sạn, resort cao cấp. 

Tuy nhiên, suốt nhiều năm, khu "đất vàng" lại bị quây tôn, bỏ hoang, từng được sử dụng làm bãi giữ xe tạm, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Khu đất này từ năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất làm dự án khách sạn nhưng bị thu hồi. Năm 2008, Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng đấu giá gần 222 tỉ đồng để làm dự án khách sạn Nha Trang Grand Hotel & Residence. Tuy nhiên, sau đó, nhà đầu tư này bị Bộ Công an điều tra, kê biên khu đất. 

Tháng 11-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để có kế hoạch giao cho nhà đầu tư khác. Từ đó đến nay, khu đất "vàng" này bỏ hoang phế.

Khánh Hòa: Xử lý dứt điểm tài sản dôi dư

Khánh Hòa: Xử lý dứt điểm tài sản dôi dư

(NLĐO) - Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị phải thực hiện việc bố trí, xử lý trụ sở, nhà đất theo đúng quy định

Tỉnh Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" khi trả lời đơn thư người dân ở dự án Sông Lô

(NLĐO) - UBND tỉnh Khánh Hòa xác định nội dung trả lời đơn thư của người dân liên quan dự án Sông Lô không thuộc danh mục bí mật nhà nước

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 33 triệu lượt du khách/năm

(NLĐO)- Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 33 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%, tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 9 tỉ USD

