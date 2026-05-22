Pháp luật

Một người trả hơn 16,6 tỉ đồng mua Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan

Ý Linh

(NLĐO) - Trải qua 56 lượt hoán đổi giá nghẹt thở trong vòng 30 phút, chiếc Maybach của bà Trương Mỹ Lan đã tìm được chủ nhân mới với mức giá 16,652 tỉ đồng

Chiều 22-5, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TPHCM hoàn tất các phiên đấu giá trực tuyến đối với 3 chiếc ô tô hạng sang liên quan bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty thuộc tập đoàn này.

Chiếc Maybach bị gỡ bánh, bung sàn

Phiên đấu giá đầu tiên diễn ra từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút. Tài sản được đưa ra đấu giá là chiếc ô tô 4 chỗ thương hiệu Maybach, biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011. Mức giá khởi điểm được đưa ra là hơn 7 tỉ đồng. 

Theo thông tin từ ban tổ chức, hiện trạng chiếc Maybach này không còn nguyên vẹn: Xe đã qua sử dụng và không hoạt động kể từ tháng 12-2023; cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất bên trong; khoang cabin có vài vết xước; xe đang trong tình trạng bị gỡ bánh, gỡ sàn nội thất và gỡ một số phần ốp cửa.

Một người trả 16 tỉ đồng mua Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan đã tìm được chủ nhân mới

Tài sản này hiện được lưu giữ tại 01B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Sau 56 lượt trả giá trong vòng 30 phút, chiếc xe đã thuộc về khách hàng mang mã số HCM24521223 với mức giá chung cuộc lên tới 16,652 tỉ đồng - cao hơn gấp đôi so với giá khởi điểm.

Xe BMW và Lexus "ế hàng"

Tiếp sau chiếc Maybach, 2 tài sản còn lại ghi nhận cục diện hoàn toàn trái ngược khi không thu hút được sự quan tâm của thị trường.

Một người trả 16 tỉ đồng mua Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 2.

Chiếc BMW đấu giá không thành

Cụ thể, ở phiên đấu giá thứ hai diễn ra từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, chiếc ô tô 5 chỗ hiệu BMW màu xanh (biển kiểm soát 50LD-069.47), thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, được đưa ra sàn với mức giá khởi điểm hơn 966 triệu đồng. 

Đến phiên cuối cùng từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút, chiếc Lexus màu đen 5 chỗ (biển kiểm soát 51A-942.85) thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, cũng được lên sàn với giá khởi điểm hơn 767 triệu đồng. 

Đây là tài sản có giá khởi điểm thấp nhất trong loạt xe đấu giá lần này.

Tuy nhiên, khi kết thúc khung giờ quy định của cả 2 phiên, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TPHCM đều công bố đấu giá không thành công. Nguyên nhân được xác định do không có khách hàng nào tham gia trả giá cho 2 chiếc xe nói trên.

Một người trả 16 tỉ đồng mua Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 3.

Chiếc Lexus đấu giá không thành

Như vậy, trong số 3 tài sản liên quan vụ án được đưa ra đấu giá trong chiều 22-5, duy nhất chiếc xe Maybach tìm được chủ nhân mới.

Chi tiết về phiên đấu giá trực tuyến 2 túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Toàn bộ phiên đấu giá sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 21-5, với mức tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm cho mỗi tài sản.

Những lần điều chỉnh giá bộ sưu tập du thuyền của bà Trương Mỹ Lan

(NLĐO) - Với mức giá hiện tại đã "giảm sâu" sau 3 lần điều chỉnh, bộ sưu tập du thuyền vẫn đang trong trạng thái chờ đợi một phiên đấu giá thành công.

