Pháp luật

Bắt giữ và bàn giao đối tượng Li Xianxing cho lực lượng Cảnh sát Trung Quốc

Hải Đường

(NLĐO) - Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc bắt giữ và bàn giao đối tượng quốc tịch Trung Quốc được Công an Việt Nam thực hiện theo đúng quy định pháp luật

Ngày 25-11, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Bộ đội Biên phòng quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn bàn giao đối tượng truy nã Li Xianxing (SN 1988; quốc tịch Trung Quốc) cho lực lượng Cảnh sát Trung Quốc.

Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc Theo quy định pháp luật - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã quốc tế có quốc tịch Trung Quốc. Ảnh Công an cung cấp

Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc Theo quy định pháp luật - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao đối tượng truy nã cho Cảnh sát Trung Quốc. Ảnh Công an cung cấp

Theo đó, vào ngày 4-11, tại khu vực biên giới cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng người Trung Quốc giống đối tượng truy nã quốc tế do Cảnh sát Trung Quốc ra quyết định truy nã nên nhanh chóng phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài ngăn chặn đối tượng làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Ngay lập tức, đơn vị phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an tiến hành đối chiếu, trao đổi và rà soát, xác định đối tượng Li Xianxing đang bị Cảnh sát Trung Quốc truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xác định danh tính đối tượng, lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng Trung Quốc làm các thủ tục bàn giao đối tượng về Trung Quốc.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc bắt giữ, dẫn giải và bàn giao đối tượng được lực lượng Công an Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các điều ước và thỏa thuận quốc tế song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

